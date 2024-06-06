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27M2N3200S/01
Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor permite-lhe jogar com a melhor precisão e velocidade a 180 Hz. Com qualidade de imagem HDR nítida e resolução Full HD garantida, este monitor proporciona uma excelente experiência de jogo completa.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã atualiza o ecrã até 180 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 180 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Esta funcionalidade foi concebida para jogos repletos de ação. Além de proporcionar uma experiência de jogo praticamente sem desfoque, também funciona bem com elevadas taxas de fotogramas para garantir imagens mais nítidas e da melhor qualidade.
Críticas
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB e DCI-P com base no CIE1976
Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.
O monitor poderá ter um aspeto diferente do apresentado nas imagens das funcionalidades.