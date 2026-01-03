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Gaming monitorMonitor de gaming Quad HD

27M2N3500NF/00

Alargue o seu horizonte de gaming

Este monitor IPS Evnia de 27 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 144 Hz e Smart MBR de 0,5 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.

Ver todos os benefícios

Alargue o seu horizonte de gaming

  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  4. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível

  5. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo

  6. Este monitor respira sustentabilidade: o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  7. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  8. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.