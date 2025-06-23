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27M2N3501PA/00
Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor Fast IPS de 27 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 260 Hz com overclock e Smart MBR de 0,3 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Ao jogar os jogos de ação mais intensos e envolventes, o Philips Evnia oferece uma taxa de atualização de 260 Hz com possibilidade de overclock, que proporciona uma experiência de jogo extremamente fluida e sem atrasos. Especialmente em jogos de ritmo acelerado, como FPS e jogos de corridas, oferece imagens com movimentos e nitidez superiores. Sentirá uma imersão mais profunda e terá a sensação de estar dentro do jogo.
O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.
O monitor Philips com Smart MBR de 0.3 ms elimina eficazmente os efeitos de arrastamento e o desfoque de movimento, proporcionando imagens mais nítidas e precisas para melhorar a experiência de jogo. A ação rápida e as transições dramáticas serão apresentadas com fluidez. A melhor escolha para jogos emocionantes e dependentes de reflexos rápidos.
Críticas
A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.
Cores do ecrã: é possível alcançar 10 bits com DP a 200 Hz com resolução QHD
A função de overclock aumenta a taxa de atualização nativa, no entanto, tem alguns riscos associados. Se o ecrã for apresentado de forma anormal após a reinicialização, desligue a definição de overclock localizada no menu OSD do monitor.
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo
Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte e o suporte para auscultadores são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.
O Stark Shadow Boost não pode ser ativado enquanto a baixa latência estiver ativada.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.