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Fast IPS Gaming monitorMonitor de gaming Quad HD

27M2N3501PA/00

Alargue o seu horizonte de gaming

Este monitor Fast IPS de 27 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 260 Hz com overclock e Smart MBR de 0,3 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.

Ver todos os benefícios

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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Taxa de atualização ultrarrápida de 260Hz para jogar praticamente sem atrasos

Taxa de atualização ultrarrápida de 260Hz para jogar praticamente sem atrasos

Ao jogar os jogos de ação mais intensos e envolventes, o Philips Evnia oferece uma taxa de atualização de 260 Hz com possibilidade de overclock, que proporciona uma experiência de jogo extremamente fluida e sem atrasos. Especialmente em jogos de ritmo acelerado, como FPS e jogos de corridas, oferece imagens com movimentos e nitidez superiores. Sentirá uma imersão mais profunda e terá a sensação de estar dentro do jogo.

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.

Velocidade ultrarrápida de 0.3 ms para imagens nítidas e uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0.3 ms para imagens nítidas e uma jogabilidade fluida

O monitor Philips com Smart MBR de 0.3 ms elimina eficazmente os efeitos de arrastamento e o desfoque de movimento, proporcionando imagens mais nítidas e precisas para melhorar a experiência de jogo. A ação rápida e as transições dramáticas serão apresentadas com fluidez. A melhor escolha para jogos emocionantes e dependentes de reflexos rápidos.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.

  2. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  5. Cores do ecrã: é possível alcançar 10 bits com DP a 200 Hz com resolução QHD

  6. A função de overclock aumenta a taxa de atualização nativa, no entanto, tem alguns riscos associados. Se o ecrã for apresentado de forma anormal após a reinicialização, desligue a definição de overclock localizada no menu OSD do monitor.

  7. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível

  8. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo

  9. Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte e o suporte para auscultadores são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  10. O Stark Shadow Boost não pode ser ativado enquanto a baixa latência estiver ativada.

  11. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  12. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.