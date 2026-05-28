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326P1H/01
Linha P
32 (31,5"/80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Este ecrã Philips dispõe de uma estação de base USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu computador portátil compatível* diretamente. O seu conector USB-C fino reversível permite uma ligação fácil à base com um só cabo. Simplifique as ligações ao usar a estação de base do monitor para ligar todos os periféricos, como teclado, o rato e o seu cabo Ethernet RJ-45. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu computador portátil em simultâneo.
Os ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560x1440 ou 2560x1080 pixéis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda como USB-C, DisplayPort ou HDMI, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs da Philips fornecer-lhe-ão imagens CrystalClear.
Prémios
3.0
de 5
3
Críticas
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Comprador verificado
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Comprador verificado
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Pontos positivos
Slipper docking cam og mic inkludert
Pontos negativos
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Comprador verificado
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Pontos positivos
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Pontos negativos
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
A saída DisplayPort funciona apenas com DP ou USB-C.
O SO Mac não suporta a função de extensão DP-Out MST.
Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.