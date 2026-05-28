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BrillianceMonitor LCD com base USB-C

326P1H/01

3
| (3) Críticas

1 prémio

Domine todas as tarefas com uma visualização nítida
O monitor Philips com base USB-C proporciona uma solução abrangente. Veja em QHD e recarregue um computador portátil até 90 W, tudo ao mesmo tempo com um único cabo USB-C. A webcam retrátil com Windows Hello e a configuração em cadeia oferecem desempenho e conveniência
Ver todos os benefícios

Domine todas as tarefas com uma visualização nítida

  • Linha P

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C permite carregar um computador portátil diretamente no monitor

USB-C permite carregar um computador portátil diretamente no monitor

Este ecrã Philips dispõe de uma estação de base USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu computador portátil compatível* diretamente. O seu conector USB-C fino reversível permite uma ligação fácil à base com um só cabo. Simplifique as ligações ao usar a estação de base do monitor para ligar todos os periféricos, como teclado, o rato e o seu cabo Ethernet RJ-45. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu computador portátil em simultâneo.

A ligação Ethernet RJ-45 integrada garante a segurança de dados

A ligação Ethernet RJ-45 integrada garante a segurança de dados

Imagens CrystalClear com Quad HD de 2560x1440 píxeis

Imagens CrystalClear com Quad HD de 2560x1440 píxeis

Os ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560x1440 ou 2560x1080 pixéis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda como USB-C, DisplayPort ou HDMI, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs da Philips fornecer-lhe-ão imagens CrystalClear.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-7185186

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

3

Críticas

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Comprador verificado

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Pontos positivos

Slipper docking cam og mic inkludert

Pontos negativos

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Pontos positivos

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Pontos negativos

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Esta avaliação foi feita para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  7. Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.

  8. Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

  9. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  10. A saída DisplayPort funciona apenas com DP ou USB-C.

  11. O SO Mac não suporta a função de extensão DP-Out MST.

  12. Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

  13. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  14. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.