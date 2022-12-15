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Descontinuado

Monitor LCD curvo com Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.2

| (59) Críticas | 85% recomendam este produto

Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente

Desfrute de uma visualização envolvente com os monitores curvos da Philips. O monitor curvo de 32" da linha E oferece uma experiência verdadeiramente envolvente com uma deslumbrante qualidade de imagem Full HD. A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona qualidade de cor para dar vida às suas imagens!

Ver todos os benefícios

Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente

  • Linha E

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Ligação DisplayPort para o máximo de recursos visuais

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de atualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

Experiência de jogo suave com tecnologia AMD FreeSync™

A experiência de jogo não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. Com o novo monitor da Philips, não tem de ser. Obtenha um desempenho fluido e sem artefactos em praticamente todas as taxas de fotogramas com a tecnologia AMD FreeSync™, atualização rápida suave e um tempo de resposta ultra-rápido.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

59

Críticas

85%

recomendam este produto

15/12/2022

España

España

Comprador verificado

El equipo funciona magnífico

Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.

Pontos positivos

Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.

Pontos negativos

Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2022-11-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2022-11-15

17/03/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno Bonito y barato

Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.

Pontos positivos

Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano

Pontos negativos

De momento nooooo hay

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2021-11-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2021-11-17

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Me funciona perfectamente.

Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.

Pontos positivos

Su calidad y precio

Pontos negativos

Por ahora ninguna.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2018-12-05

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-12-05

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Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.