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Descontinuado
32PHH4100/88
Televisor LED fino
O televisor certo para o presente e o futuro: o televisor LED fino da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e de todas as funcionalidades de que necessita, como práticas portas USB e HDMI adicionais - para desfrutar do seu televisor em casa.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/C
Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.
Uma televisão com linhas modernas e requintadas merece um suporte acima do normal. Foi por isso que a Philips criou este suporte exclusivo, de design aberto que se funde maravilhosamente com a sua decoração.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
3.7
de 5
47
Críticas
MPvila
05/12/2016
España
Comprador verificado
Excelente producto
Es un excelente producto. Muy buena relación calidad-precio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto
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Lucky2006
29/06/2016
España
Comprador verificado
Muy buena calidad de imagen
Una televisión con muy buena calidad de imagen, buen sonido y muy buen precio. La única pega es que es un poco complicado ordenar los canales. Por lo demás es estupenda.
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Fernando841
20/05/2016
España
Comprador verificado
Es un producto fantastico
Lo recomiendo totalmente, tanto en calidad de imagen como en sonido y diseño es un producto genial
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.