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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED fino

32PHH4100/88

3.7

| (47) Críticas

Televisor LED fino

O televisor certo para o presente e o futuro: o televisor LED fino da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e de todas as funcionalidades de que necessita, como práticas portas USB e HDMI adicionais - para desfrutar do seu televisor em casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB-T/C

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

O design de suporte aberto cria um efeito leve e flutuante

Uma televisão com linhas modernas e requintadas merece um suporte acima do normal. Foi por isso que a Philips criou este suporte exclusivo, de design aberto que se funde maravilhosamente com a sua decoração.

Digital Crystal Clear: precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

47

Críticas

05/12/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente producto

Es un excelente producto. Muy buena relación calidad-precio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto

Sim, recomendo este produto

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29/06/2016

España

España

Comprador verificado

Muy buena calidad de imagen

Una televisión con muy buena calidad de imagen, buen sonido y muy buen precio. La única pega es que es un poco complicado ordenar los canales. Por lo demás es estupenda.

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20/05/2016

España

España

Comprador verificado

Es un producto fantastico

Lo recomiendo totalmente, tanto en calidad de imagen como en sonido y diseño es un producto genial

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.