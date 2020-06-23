ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Desenho lateral do conector
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Desenho lateral do conector

Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHH4101/88

3.8

| (36) Críticas

1 prémio

Televisor LED ultra fino

O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB-T/C

Linhas ultra finas para um perfil requintado

Linhas ultra finas para um perfil requintado

Elegante. Com tecnologia de ponta. Requintado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.

Suportes ultra estreitos em preto

Escuro, misteriosa e incrivelmente forte. O suporte ultra estreito preto da Philips eleva o seu televisor a um novo nível. A construção duradoura num design ultra-fino meticuloso emana a elegância e o estilo do seu novo televisor. O seu posicionamento sólido faz-nos questionar como algo tão pequeno consegue ser tão forte.

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de AWARD-7007383

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

36

Críticas

23/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best TV Ever

Bought this TV 2 yrs back, Got some issues but was promptly resolved by the support team. Very happy with TV output after that. Also updated the tv software to the latest and its happens seamlessly.

Pontos positivos

Great picture quality and easy of use

Pontos negativos

NA

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Data de utilização 2018-06-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Data de utilização 2018-06-23

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Ideal bedroom / Conservatory TV.

This TV is easy to install and set up. The picture and sound is very acceptable though a sound bar would make a big improvement. I have this TV wall mounted in my bedroom and I must say it looks good and is great value for money.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Ideal bedroom / Conservatory TV.

This TV is easy to install and set up. The picture and sound is very acceptable though a sound bar would make a big improvement. I have this TV wall mounted in my bedroom and I must say it looks good and is great value for money.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.