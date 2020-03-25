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Descontinuado

4500 seriesTelevisor LED

32PHS4504/12

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Televisor LED

Pequeno é sinónimo de perfeição com o televisor LED que garante desempenho em pequenos espaços. O Pixel Plus HD mantém a imagem nítida e o som cristalino, quer esteja a ver programas sem parar enquanto cozinha ou filmes enquanto pratica exercício físico na passadeira.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED

  • 80 cm (32")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Fácil de mover. Suporte traseiro oculto com formato compacto.

Áudio nítido de altifalantes de gama total.

Televisor LED HD. Resolução de elevada qualidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
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1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Pontos positivos

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Data de utilização 2019-02-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Data de utilização 2019-02-25

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.