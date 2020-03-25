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Descontinuado
32PHS4504/12
Televisor LED
Pequeno é sinónimo de perfeição com o televisor LED que garante desempenho em pequenos espaços. O Pixel Plus HD mantém a imagem nítida e o som cristalino, quer esteja a ver programas sem parar enquanto cozinha ou filmes enquanto pratica exercício físico na passadeira.
80 cm (32")
Índice de desempenho da imagem 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Pontos positivos
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Data de utilização 2019-02-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Data de utilização 2019-02-25
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.