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Descontinuado

X-tremeVisionLâmpada para faróis de automóveis

12972XV+B1

2.8

| (12) Críticas

Leve o desempenho ao X-treme

As lâmpadas X-tremeVision para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior, para que possa ver mais longe, reagir mais rapidamente e conduzir com mais segurança.

Ver todos os benefícios

Luz até 130% mais brilhante

Leve o desempenho ao X-treme

  • Tipo de lâmpada: H7

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 55 W

  • Mais luz

Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

A luz branca brilhante (até 3500 K) é significativamente mais branca do que a dos faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais potente. Assim, pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está optimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

Qualidade do feixe e desempenho excepcionais

Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

12

Críticas

26/01/2015

France

France

Impeccable

Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.

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Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant

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17/07/2015

Italia

Italia

A+++

Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!

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12/03/2016

Italia

Italia

buon prodotto

ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.

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