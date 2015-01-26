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Descontinuado
12972XV+B1
Leve o desempenho ao X-treme
As lâmpadas X-tremeVision para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior, para que possa ver mais longe, reagir mais rapidamente e conduzir com mais segurança.
Tipo de lâmpada: H7
Embalagem: 1
12 V, 55 W
Mais luz
A luz branca brilhante (até 3500 K) é significativamente mais branca do que a dos faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais potente. Assim, pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.
Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está optimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.
Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.
2.8
de 5
12
Críticas
Coco70
26/01/2015
France
Impeccable
Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.
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Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
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dilux75
17/07/2015
Italia
A+++
Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!
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focush4
12/03/2016
Italia
buon prodotto
ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.
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