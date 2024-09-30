Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
12258XV+S2
Leve o desempenho ao X-treme
As lâmpadas X-tremeVision para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior, para que possa ver mais longe, reagir mais rapidamente e conduzir com mais segurança.
Tipo de lâmpada: H1
Embalagem: 2
12 V, 55 W
Mais luz
Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está optimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.
Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.
A lâmpada para faróis X-tremeVision da Philips foi concebida para um desempenho extraordinário, produzindo uma luz até 130% mais brilhante, sem comprometer a vida útil. Com até 450 horas*, a vida útil da X-tremeVision da Philips é significativamente maior do que as soluções da concorrência na categoria de mais luz. (*H4 e H7, testadas à voltagem padrão de 13,2 V)
3.8
de 5
296
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30