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Descontinuado
39PHS4112/12
Televisor LED ultra fino
Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem HD, elevado contraste e uma reprodução de som clara. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.
98 cm (39")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
3.8
de 5
58
Críticas
didier08800
10/08/2018
France
Tres bonne qualité
Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Sim, recomendo este produto
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tzitzi
20/02/2018
France
tres bon produit
depuis des annees j'achete la marque car je suis tres satisfait meme mon rasoir est un phillip.
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 39PHS4112 Ultra Slim LED TV
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piero52
20/08/2018
Italia
Domanda a carattere generale.
Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.