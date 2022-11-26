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Descontinuado

LEDAndroid TV LED HD

39PHS6707/12

3.3

| (6) Críticas

Adapta-se a qualquer lugar. Elegância à vista.

Procura o melhor televisor para um apartamento ou quarto de pequenas dimensões? Este televisor Philips de 39 polegadas tem um design elegante adequado para qualquer lugar. A imagem é nítida, o som é claro e o seu televisor Philips Android TV é simplesmente inteligente.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Android TV LED HD

Adapta-se a qualquer lugar. Elegância à vista.

  • 98 cm (39")

  • Som Dolby Atmos

  • Android TV

Experiência de visualização realista. Televisor Philips LED HD.

Deslumbre-se com tudo o que vê com um televisor Philips LED HD. O motor de processamento do televisor otimiza a qualidade da imagem para proporcionar imagens nítidas, cores ricas e movimentos suaves. Obtém sempre uma experiência de visualização realista.

Compatível com soundbars compatíveis com Dolby Atmos

Compatível com soundbars compatíveis com Dolby Atmos

Aumente o drama, independentemente do que estiver a ver. Este televisor Philips Android TV é compatível com soundbars compatíveis com Dolby Atmos, capazes de reproduzir profundidade e altura. Experienciará um som surround tridimensional virtual que flui por cima e à sua volta.

Simplesmente inteligente. Android TV.

Simplesmente inteligente. Android TV.

O seu televisor Philips Android TV fornece-lhe os conteúdos que quer, quando quiser. Pode personalizar o ecrã inicial para apresentar as suas aplicações favoritas, facilitando o início de transmissão de filmes e programas de que gosta. Ou retome do ponto em que parou.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

6

Críticas

26/11/2022

Italia

Italia

Philips 6700 39 pollici

Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.

Pontos positivos

Tutto ok

Pontos negativos

Nulla

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data de utilização 2022-10-26

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data de utilização 2022-10-26

14/12/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.

Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Pontos positivos

Guter Fernseher

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data de utilização 2022-11-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data de utilização 2022-11-14

19/12/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich

Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!

Pontos positivos

Bild und Aisstattung

Pontos negativos

Ton

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data de utilização 2022-11-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data de utilização 2022-11-19

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  3. A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.

  6. O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.

  7. É necessária uma subscrição do Disney+. Sujeito aos termos de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível nos idiomas e países selecionados.

  8. O Assistente Google está disponível nos televisores Philips Android TV com sistema operativo Android O (8) ou superior. O Assistente Google está disponível em determinados idiomas e países.

  9. É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com