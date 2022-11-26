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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
39PHS6707/12
Adapta-se a qualquer lugar. Elegância à vista.
Procura o melhor televisor para um apartamento ou quarto de pequenas dimensões? Este televisor Philips de 39 polegadas tem um design elegante adequado para qualquer lugar. A imagem é nítida, o som é claro e o seu televisor Philips Android TV é simplesmente inteligente.
98 cm (39")
Som Dolby Atmos
Android TV
Deslumbre-se com tudo o que vê com um televisor Philips LED HD. O motor de processamento do televisor otimiza a qualidade da imagem para proporcionar imagens nítidas, cores ricas e movimentos suaves. Obtém sempre uma experiência de visualização realista.
Aumente o drama, independentemente do que estiver a ver. Este televisor Philips Android TV é compatível com soundbars compatíveis com Dolby Atmos, capazes de reproduzir profundidade e altura. Experienciará um som surround tridimensional virtual que flui por cima e à sua volta.
O seu televisor Philips Android TV fornece-lhe os conteúdos que quer, quando quiser. Pode personalizar o ecrã inicial para apresentar as suas aplicações favoritas, facilitando o início de transmissão de filmes e programas de que gosta. Ou retome do ponto em que parou.
3.3
de 5
6
Críticas
Isolano
26/11/2022
Italia
Philips 6700 39 pollici
Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.
Pontos positivos
Tutto ok
Pontos negativos
Nulla
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data de utilização 2022-10-26
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data de utilização 2022-10-26
Macher179
14/12/2022
Deutschland
Comprador verificado
Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.
Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Pontos positivos
Guter Fernseher
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data de utilização 2022-11-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data de utilização 2022-11-14
Ilg.ing
19/12/2022
Deutschland
Comprador verificado
Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich
Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!
Pontos positivos
Bild und Aisstattung
Pontos negativos
Ton
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data de utilização 2022-11-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data de utilização 2022-11-19
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
É necessária uma subscrição do Disney+. Sujeito aos termos de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível nos idiomas e países selecionados.
O Assistente Google está disponível nos televisores Philips Android TV com sistema operativo Android O (8) ou superior. O Assistente Google está disponível em determinados idiomas e países.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com