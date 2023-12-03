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    Muito mais do que bem equipado
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Business MonitorMonitor LCD UltraWide com USB-C

40B1U5600/00

4.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Muito mais do que bem equipado

Este monitor multifunções Philips com USB-C oferece um suporte sem desarrumações. Com um único cabo pode ver vídeos de alta resolução de forma fluida, transferir dados e carregar o computador portátil. O suporte para auscultadores leva a arrumação de cabos ao próximo nível.

Ver todos os benefícios

Muito mais do que bem equipado

  • Série 5000

  • 40 (39,53"/100,4 cm diag.)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Este ecrã Philips dispõe de um conetor USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu dispositivo compatível diretamente. O seu USB-C fino reversível permite uma ligação fácil com um só cabo. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu dispositivo compatível em simultâneo.

Comutador KVM integrado para alterar facilmente entre fontes

Comutador KVM integrado para alterar facilmente entre fontes

Com o comutador KVM multicliente integrado pode controlar dois computadores com apenas um conjunto de monitor-teclado-rato. Um botão prático permite alterar rapidamente as fontes. Útil para instalações onde seja necessário a capacidade de processamento de dois computadores ou para partilhar um ecrã grande entre dois computadores.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/12/2023

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Perfekt arbetskompis!

Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.

Pontos positivos

Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2022-11-03

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2022-11-03

17/08/2023

Sverige

Sverige

Excellent post-covid screen!

Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.

Pontos positivos

Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger

Pontos negativos

A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2023-07-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2023-07-17

19/05/2023

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo Monitor

Ottimo monitor, ben costruito, utilizzato sia per gaming che per lavoro, bella risoluzione e colori. In generale lo consiglio vivamente per avere un grande schermo per uso promiscuo

Pontos positivos

Risoluzione, collegamenti, colori, refresh

Pontos negativos

gestione setup grafico (software) un po macchinosa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C

Date of Use 2022-04-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C

Date of Use 2022-04-19

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC baseada na CIE1976

  4. Área sRGB baseada na CIE1931

  5. Para a transmissão de vídeo via USB-C, o seu portátil/dispositivo tem de suportar o modo DP Alt através de USB-C

  6. Atividades como a partilha de ecrã, a transmissão de vídeo e áudio em streaming online através da Internet podem afetar o desempenho da sua rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o respetivo desempenho determinarão a qualidade geral do áudio e do vídeo.

  7. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  8. Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

  9. A alimentação USB-C deste monitor é de até 100 W (normalmente 96 W), sendo que a potência máxima depende do seu dispositivo.

  10. No cálculo das poupanças de energia com o PowerSensor, as entradas USB e de alimentação não estão incluídas.

  11. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para verificar o estado do registo no seu país.

  12. O monitor poderá ter um aspeto diferente do apresentado nas imagens das funcionalidades.