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43PUS6401/12
Televisor LED 4K ultra fino com Android TV
Design aliado ao desempenho com a série 6400 da Philips. Apoiada em elementos de suporte minimalistas, a sua imagem ganha vida numa qualidade de imagem 4K Ultra HD e Pixel Plus Ultra HD. Com o Android TV, as suas opções de entretenimento são praticamente intermináveis
108 cm (43")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 8 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Experiencie a nitidez 4K Ultra HD com o motor Pixel Plus Ultra HD da Philips. Este otimiza a qualidade da imagem para fornecer imagens suaves e fluidas com detalhes e profundidade incríveis. Desfrutará sempre de imagens 4K mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.
Criou um lar que é mais do que apenas uma casa, então porque não escolher um televisor que também é acolhedor e convidativo? A tecnologia Ambilight exclusiva da Philips torna o seu ecrã muito maior e sua experiência de visualização mais envolvente através da emissão de um brilho extra amplo a partir dos dois lados do seu ecrã do televisor para a parede circundante. A cor, a vivacidade e a emoção deslocam-se para além do ecrã, até à sua sala de estar, para lhe proporcionar uma experiência de visualização extraordinária.
Os jogos em nuvem oferecem um vasto catálogo online de jogos de alta qualidade para todas as idades, todos os gostos e todos os níveis de jogo. Basta escolher um jogo e jogá-lo no seu televisor!
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.6
de 5
395
Críticas
FpSilva
02/08/2017
Portugal
Melhor preço/qualidade
Televisão eficaz e super rápida, por agora das melhores que experimentei. apenas um reparo, os tons escuros podiam ser um pouco melhorados
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 43PUS6401 Televisor 4K ultra fino com Android TV™
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neozoom
24/03/2018
España
Impresionante
Es una televisión fantastica, gran calidad de imagen, muy buenas prestaciones y un soporte de actualizaciones muy bueno por parte de Philips, recomiendo al 100% ésta TV por precio prestaciones y calidad. Enhorabuena por éste gran producto
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6401 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
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Mika58
05/08/2018
United Kingdom
Excellent quality on reasonable price
The performance of the television is great. Slight disappointment as the screen broken down, but luckily still under the warranty so Phillips replaced. Just I was hopping as established trader should be more reliable, but however for now working fine after the screen replacement. Hope will to continue to do the job as should be. Over all great TV on very reasonable price.
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas por proteção contra cópia (CI+) da emissão. Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Atualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)