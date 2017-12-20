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Descontinuado
49PFT4132/12
Televisor LED Full HD ultra fino
Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem Full HD, elevado contraste e uma reprodução de som nítida. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.
123 cm (49")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
3.9
de 5
18
Críticas
Jesus99707
20/12/2017
España
Gran calidad a muy buen precio
Compre esta televisión por sus prestaciones y precio para mis padres y la verdad es que no defrauda, el único pero que le pongo en que al principio resulta un poco complicada de configurar, pero una vez te haces con ella es coser y cantar. Un gran televisor, volvería a comprarla.
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFT4132 Televisor LED Full HD ultraplano
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Badgero
04/01/2018
United Kingdom
Quality Product
Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
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CloudStrifeTM
06/01/2018
Italia
Ottimo televisore
Bellissima qualita si vede davvero bene audio ottimo e montaggio semplice inoltre 32 pollici Full HD.
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Esta avaliação foi feita para 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.