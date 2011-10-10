ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Desenho lateral do conector
  • Imagem principal
  • Desenho lateral do conector
  • Imagem principal

Descontinuado

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Avaliaç.

Cada imagem conta a sua história

Veja as suas fotografias digitais com a mesma qualidade e riqueza de cores das impressões profissionais! A forma mais fácil de ver as suas fotografias digitais sem um PC, a PhotoFrame Philips 5FF2CMI complementa a decoração da sua casa com um design moderno e elegante.

Ver todos os benefícios

Cada imagem conta a sua história

  • LCD de 14,2 cm (5,6")

  • Área visualiz. 14,2 cm (5,6")

Apresentação de diapositivos, fotografia, miniaturas ou mostrar relógio

Os modos de visualização permitem ver uma imagem de cada vez, em miniatura para pesquisas rápidas ou criar uma apresentação das imagens mais interessantes.

Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez

Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

Cores digitais perfeitas para uma apresentação rica em detalhes

Visor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Esta avaliação foi feita para 5FF2CMI PhotoFrame

Esta avaliação foi feita para 5FF2CMI PhotoFrame

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis