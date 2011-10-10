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Descontinuado
5FF2CMI/00
Cada imagem conta a sua história
Veja as suas fotografias digitais com a mesma qualidade e riqueza de cores das impressões profissionais! A forma mais fácil de ver as suas fotografias digitais sem um PC, a PhotoFrame Philips 5FF2CMI complementa a decoração da sua casa com um design moderno e elegante.
LCD de 14,2 cm (5,6")
Área visualiz. 14,2 cm (5,6")
Os modos de visualização permitem ver uma imagem de cada vez, em miniatura para pesquisas rápidas ou criar uma apresentação das imagens mais interessantes.
Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.
Visor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.0
de 5
1
Avaliaç.
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Esta avaliação foi feita para 5FF2CMI PhotoFrame
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