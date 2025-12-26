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Realismo incrível. Design maravilhoso.
Este televisor OLED Ambilight TV sofisticado deixa a beleza fluir. Desde o design minimalista e a imagem realista ao som surpreendentemente cinematográfico, ficará cativado. O brilho envolvente do Ambilight faz com que tudo pareça maior e mais fantástico!
Televisor Ambilight de 194 cm (77")
OLED 4K. VRR de 144 Hz
P5 AI perfect picture engine
Dolby Vision e Dolby Atmos
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.
A imagem realista deste televisor OLED brilhante é sempre fantástica,mesmo quando vista em ângulo. Quaisquer alterações à iluminação ambiente na divisão são automaticamente compensadas: independentemente do que estiver a ver,os pretos são pretos (não cinzentos) e até os detalhes mais pequenos saltam das sombras e das áreas claras. Compatível com todos os principais formatos HDR.
O processador Philips P5 com IA proporciona uma imagem tão real que parece que pode entrar nela. Um algoritmo de IA com aprendizagem profunda processa as imagens de uma forma semelhante ao cérebro humano. Independentemente do que estiver a ver, obtém detalhes e contraste realistas, cores ricas e movimentos suaves.
4.1
de 5
210
Críticas
83%
recomendam este produto
ribei02
26/12/2025
Portugal
Comprador verificado
O Ambilight continua a ser uma experiencia unica!
Abismado com a qualidade de imagem, a que acresce a experiência única do Ambilight!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 Televisor 4K com Ambilight
Date of Use 2025-11-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 Televisor 4K com Ambilight
Date of Use 2025-11-26
JULIO G
18/06/2026
España
Comprador verificado
LA SOLUCION PARA AMBIENTES MUY LUMINOSOS
Por condicionamientos de distribución tengo la televisión orientada contra una gran ventanal. Mi televisor antiguo (tambien de gran formato, tecnología led y marca de primera linea) tenía tantos reflejos que casi me impedía ver nada durante el día (especialmente en escenas oscuras). Con este nuevo televisor y aunque se sigue reflejando la luz del ventanal es otra historia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 TV Ambilight 4K
Date of Use 2026-04-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 TV Ambilight 4K
Date of Use 2026-04-26
Cansino26
12/04/2026
España
Comprador verificado
Una vez que vas conociendo las funciones del mismo
El equipo una vez solucionado el problema de antena, esta funcionando muy bien. Lo que no me parece acertado por parte de la marca ni de la tienda (El Corte Ingles), la delegación, de la puesta en marcha con gente que no esta preparada para efectuarla. No todo es posicionar 6 canales y adios. Nosotros gracias a la colaboración del vendedor del Corte Ingles, nos facilito todas las explicaciones y chuletas para poco a poco ir conociendo más cosas del aparato.
Pontos positivos
cuando todo funciona, sin problemas
Pontos negativos
Cuando los operarios que hacen la pta en marcha no conocen el producto, desastre
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 TV Ambilight 4K
Date of Use 2025-03-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OLED 65OLED820 TV Ambilight 4K
Date of Use 2025-03-12
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
A disponibilidade e a funcionalidade dos serviços de controlo por voz variam de acordo com o país e o idioma.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.
A disponibilidade da aplicação Apple TV e Apple TV+ pode variar de acordo com o país ou região. Verifique as páginas de suporte do Google Play e da Apple Inc.
HDMI VRR de 144 Hz, G-Sync e FreeSync possíveis ao jogar joga num PC, ligado ao seu televisor OLED através de HDMI
Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2025 através de uma atualização de software.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.