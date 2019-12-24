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Xenon WhiteVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85415WHV2S1

3

| (2) Críticas

Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

As lâmpadas de xénon WhiteVision gen2 da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu automóvel e emitem uma luz branca mais brilhante e mais uniforme na estrada. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon para combinar com a aparência das luzes LED.

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Luz intensa e mais branca que melhora a concentração do condutor

Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

  • Tipo de lâmpada: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

O melhor efeito branco para combinar com outros LED no seu automóvel

As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.

Feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão

Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.

Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

24/12/2019

España

España

Comprador verificado

Fantástico

Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Data de utilização 2018-11-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Data de utilização 2018-11-24

03/12/2016

Suisse

Suisse

Hält nicht was die Werbung verspricht.

Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.

Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

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