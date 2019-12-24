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85415WHV2S1
Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
As lâmpadas de xénon WhiteVision gen2 da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu automóvel e emitem uma luz branca mais brilhante e mais uniforme na estrada. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon para combinar com a aparência das luzes LED.
Tipo de lâmpada: D1S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.
Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.
É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.
3.0
de 5
2
Críticas
Reymago63
24/12/2019
España
Comprador verificado
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Data de utilização 2018-11-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Data de utilização 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Esta avaliação foi feita para Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe