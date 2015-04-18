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Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Ao criar uma visão 30% superior a uma lâmpada normal para automóvel, as lâmpadas Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo, com a qualidade do equipamento original para maior segurança e conforto.
Tipo de lâmpada: HB3
12 V, 65 W
Visão até 30% superior
A melhor relação qualidade/preço
Número de lâmpadas: 1
As nossas soluções de iluminação emitem um feixe potente e preciso com um fluxo luminoso máximo. As lâmpadas Vision emitem um feixe mais comprido para uma maior segurança e mais conforto. Fornecemos as soluções de iluminação melhores e mais eficientes de forma consistente, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade poderá vir a salvar uma vida.
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e a luz é o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para prevenir acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vision 9005PRB1 Más visión
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