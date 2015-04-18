ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem

VisionUma visão melhorada

9005PRB1

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

Ao criar uma visão 30% superior a uma lâmpada normal para automóvel, as lâmpadas Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo, com a qualidade do equipamento original para maior segurança e conforto.

Ver todos os benefícios

Visão até 30% superior, em comparação com uma lâmpada convencional

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: HB3

  • 12 V, 65 W

  • Visão até 30% superior

  • A melhor relação qualidade/preço

  • Número de lâmpadas: 1

As lâmpadas Vision projectam 30% mais de luz do que lâmpadas de halogéneo convencionais

As nossas soluções de iluminação emitem um feixe potente e preciso com um fluxo luminoso máximo. As lâmpadas Vision emitem um feixe mais comprido para uma maior segurança e mais conforto. Fornecemos as soluções de iluminação melhores e mais eficientes de forma consistente, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade poderá vir a salvar uma vida.

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e a luz é o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para prevenir acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

18/04/2015

España

España

Es un producto de buena tecnología

El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Vision 9005PRB1 Más visión

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Vision 9005PRB1 Más visión

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis