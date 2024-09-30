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Descontinuado
9006XVGB1
Tipo de lâmpada: HB4
12 V, 51W
Resistência a vibrações de 10 G testada
Até 130% mais luminosidade
Número de lâmpadas: 1
Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância – normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A Philips X-tremeVision G-force aumenta a sua visibilidade com luminosidade até 130% superior. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos com mais antecedência do que a maioria das lâmpadas de halogéneo para faróis.
Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force define um novo marco na iluminação automóvel. Estas foram desenvolvidas para o melhor desempenho e uma visibilidade sem cedências.
A luz branca brilhante de até 3350 K é significativamente mais branca do que a das lâmpadas convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais intensa. Assim pode desfrutar do desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30