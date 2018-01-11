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Descontinuado
Auscultadores estilo DJ profissionais
Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo, os auscultados A1PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas.
Auscultadores estilo DJ profissionais
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Os diafragmas em neodímio de 40 mm com potência elevada e concebidos para 2500 mW de potência oferecem uma música nítida, dinâmica e sem distorções mesmo a volumes elevados ou com alta potência de entrada de áudio.
A arquitetura posterior fechada maximiza os graves e ajuda-o a ouvir a sua música ao volume que desejar sem fugas, enquanto as protecções que assentam sobre as orelhas selam o espaço entre os seus ouvidos e os auscultadores para um isolamento de som superior.
Desfrute de uma maior liberdade de movimentos com um cabo de 1,4 m com uma secção enrolada que pode aumentar até 1,8 m. O enrolamento do cabo também reduz a tensão sobre as peças causada pela tração, enquanto proporciona uma extensão extra sem a desarrumação de cabos emaranhados.
4.2
de 5
13
Críticas
92%
recomendam este produto
Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
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Esta avaliação foi feita para A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
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Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
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Esta avaliação foi feita para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
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MaxxGonza
19/11/2014
España
La Gloria en Auriculares.
El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !
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Esta avaliação foi feita para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
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Proteções dos ouvidos de 72 mm substituíveis vendidas em separado em shop.philips.com e armadashop.com