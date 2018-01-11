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Descontinuado

Auscultadores estilo DJ profissionais

A1PRO/00

4.2

| (13) Críticas | 92% recomendam este produto

Auscultadores estilo DJ profissionais

Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo, os auscultados A1PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas.

Ver todos os benefícios

em colaboração com Armin van Buuren

Auscultadores estilo DJ profissionais

  • Auscultadores estilo DJ profissionais

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Os diafragmas de 40 mm e 2500 mW asseguram música sem distorções

Os diafragmas de 40 mm e 2500 mW asseguram música sem distorções

Os diafragmas em neodímio de 40 mm com potência elevada e concebidos para 2500 mW de potência oferecem uma música nítida, dinâmica e sem distorções mesmo a volumes elevados ou com alta potência de entrada de áudio.

Proteções isoladas com design posterior fechado para um total isolamento de som

Proteções isoladas com design posterior fechado para um total isolamento de som

A arquitetura posterior fechada maximiza os graves e ajuda-o a ouvir a sua música ao volume que desejar sem fugas, enquanto as protecções que assentam sobre as orelhas selam o espaço entre os seus ouvidos e os auscultadores para um isolamento de som superior.

O cabo retráctil estende-se até 1,8 m para maior liberdade de movimentos

Desfrute de uma maior liberdade de movimentos com um cabo de 1,4 m com uma secção enrolada que pode aumentar até 1,8 m. O enrolamento do cabo também reduz a tensão sobre as peças causada pela tração, enquanto proporciona uma extensão extra sem a desarrumação de cabos emaranhados.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

13

Críticas

92%

recomendam este produto

2

11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

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Esta avaliação foi feita para A1PRO Auriculares profesionales para DJ

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19/11/2014

España

España

La Gloria en Auriculares.

El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !

Sim, recomendo este produto

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