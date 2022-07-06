Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Purifica divisões de até 48 m²
Taxa purificação do ar (CADR) 190 m³/h
Filtro HEPA
A circulação de ar potente cobre eficazmente divisões de até 48 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 190 m³/h. Limpa 20 m² em menos de 16 min. (1)
A filtragem de 2 camadas com NanoProtect HEPA e pré-filtro recolhe 99,5% das partículas ultra finas até 0,003 mícrones (3), para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.
Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (4).
Prémios
5.0
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Biscoitos24
06/07/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente funcionalidade
Considero que este aparelho torna o ambiente mais leve, tornou o quarto mais limpo e fresco.
Pontos positivos
o ambiente do quarto fica mais leve
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
esmoriz2022
13/04/2022
Portugal
Excelente relação qualidade preço
Nunca mais espirrei ao entrar no quarto, noto uma diferença enorme seja em qual divisão ele esteja. Ligo todos os dias de manhã e ele fica ligado varias horas. É silencioso e bastante eficaz.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
abem
11/12/2021
Portugal
Produto topo de gama
Dei esta avaliacao , porque meu irmao ja o tem e o grau de satisfacao atinge o maximo, o ar da sua casa nao parece o mesmo, esta purissimo e ele satisfeitissimo
Pontos positivos
Ar puro sempre
Pontos negativos
Ate agora nenhuma
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
(1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da respetiva CADR de 190 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m² (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Teste da taxa de redução microbiana efetuado pela Airmid Health Ltd. numa câmara 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1). Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem fazer parte de um plano de proteção (EPA americana).
(3)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.
(4)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(5)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.
(6)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2011
(7)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.
(8) Comparado com o modelo anterior FY0194; 99,97% vs. 99,5% de filtragem de partículas