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  • Purifica o ar em menos de 16 minutos (1)
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Descontinuado

Série 800Purificador de ar compacto

AC0820/10

5
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Purifica o ar em menos de 16 minutos (1)
Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis na sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 190 m³/h.
Ver todos os benefícios

Remove 99% dos vírus, alergénios e poluentes (2, 3, 6)

Purifica o ar em menos de 16 minutos (1)

  • Purifica divisões de até 48 m²

  • Taxa purificação do ar (CADR) 190 m³/h

  • Filtro HEPA

Alto desempenho adequado para divisões de até 48 m²

Alto desempenho adequado para divisões de até 48 m²

A circulação de ar potente cobre eficazmente divisões de até 48 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 190 m³/h. Limpa 20 m² em menos de 16 min. (1)

Filtra 99,5% de partículas tão pequenas como 0,003 mícrones

Filtra 99,5% de partículas tão pequenas como 0,003 mícrones

A filtragem de 2 camadas com NanoProtect HEPA e pré-filtro recolhe 99,5% das partículas ultra finas até 0,003 mícrones (3), para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (4).

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679510

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

06/07/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente funcionalidade

Considero que este aparelho torna o ambiente mais leve, tornou o quarto mais limpo e fresco.

Pontos positivos

o ambiente do quarto fica mais leve

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

13/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade preço

Nunca mais espirrei ao entrar no quarto, noto uma diferença enorme seja em qual divisão ele esteja. Ligo todos os dias de manhã e ele fica ligado varias horas. É silencioso e bastante eficaz.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

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11/12/2021

Portugal

Portugal

Produto topo de gama

Dei esta avaliacao , porque meu irmao ja o tem e o grau de satisfacao atinge o maximo, o ar da sua casa nao parece o mesmo, esta purissimo e ele satisfeitissimo

Pontos positivos

Ar puro sempre

Pontos negativos

Ate agora nenhuma

Esta avaliação foi feita para Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

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Avisos legais

  1. (1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da respetiva CADR de 190 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m² (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).

  2. (2) Teste da taxa de redução microbiana efetuado pela Airmid Health Ltd. numa câmara 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1). Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem fazer parte de um plano de proteção (EPA americana).

  3. (3)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.

  4. (4)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.

  5. (5)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.

  6. (6)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2011

  7. (7)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.

  8. (8) Comparado com o modelo anterior FY0194; 99,97% vs. 99,5% de filtragem de partículas