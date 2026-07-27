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  • Purifica o ar em menos de 10 minutos (1)
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Série 1000iPurificador de ar para divisões médias

AC1715/10

Purifica o ar em menos de 10 minutos (1)
Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis em sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 300 m³/h.
Ver todos os benefícios

Remove 99,9% dos vírus, alergénios e poluentes (2, 3, 4)

Purifica o ar em menos de 10 minutos (1)

  • Purifica divisões de até 78 m²

  • Taxa purificação do ar (CADR) de 300 m³/h

  • Filtro HEPA e de carvão ativado

  • Ligado com a aplicação Air+

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

A tecnologia VitaShield captura aerossóis e partículas menores que o coronavírus mais pequeno conhecido (6). Praticamente nada escapa do VitaShield – Este desativa os vírus e retém-nos no interior. Testado de forma independente pelo grupo de saúde Airmid para remover até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (7).

Testado e certificado para uma qualidade em que pode confiar

Testado e certificado para uma qualidade em que pode confiar

Os purificadores da Philips passam por 170 testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da nossa fábrica e são certificados pela European Center for Allergy Research Foundation. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo (24 horas por dia, 7 dias por semana).

Ultrassilencioso e sem perturbações com a luz

Ultrassilencioso e sem perturbações com a luz

No modo de suspensão, o purificador funciona em silêncio quase total para purificar o ar enquanto dorme. Tanto o índice de qualidade do ar como a luz na IU podem ser diminuídos ou desligados para evitar qualquer perturbação com a luz.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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Avisos legais

  1. (1)A partir do ar que passou através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão do tamanho da divisão de 48 m³ pela CADR de 300 m³/h (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).

  2. (2) Testado pela Airmid Healthgroup Ltd. Numa câmara de 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1); redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem ajudar à proteção geral (EPA americana).

  3. (3)A partir do ar que passa através do filtro. Testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1

  4. (4)A partir do ar que passa através do filtro, testado com pó de pólen de vidoeiro em material filtrante de acordo com a norma SOP 350.003 do instituto austríaco OFI

  5. (5) Os purificadores de ar da Philips têm uma taxa de purificação do ar e uma eficiência energética mais elevadas com um filtro NanoProtect HEPA do que com um filtro HEPA H13, testado para GB/T 18801

  6. (6) Testado com aerossol de NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1, a partir do ar que passa através do filtro. O coronavírus tem um tamanho aproximado de 0,08-0,22 mícrones (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5.ª Ed.), Academic Press, 2017, Cap. 24, pág. 435-461).

  7. (7)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus humano (HCoV-229E), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.

  8. (8)A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.

  9. (9)A disponibilidade da Alexa e do Google Home depende da sua localização.

  10. (10) Do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCl por um laboratório externo

  11. (11) Poupanças baseadas na vida útil dos filtros e nos preços anunciados, de acordo com websites ou retalhistas da marca, Países Baixos, 21 de junho de 2022.