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AC1715/10
Purifica divisões de até 78 m²
Taxa purificação do ar (CADR) de 300 m³/h
Filtro HEPA e de carvão ativado
Ligado com a aplicação Air+
A tecnologia VitaShield captura aerossóis e partículas menores que o coronavírus mais pequeno conhecido (6). Praticamente nada escapa do VitaShield – Este desativa os vírus e retém-nos no interior. Testado de forma independente pelo grupo de saúde Airmid para remover até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (7).
Os purificadores da Philips passam por 170 testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da nossa fábrica e são certificados pela European Center for Allergy Research Foundation. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo (24 horas por dia, 7 dias por semana).
No modo de suspensão, o purificador funciona em silêncio quase total para purificar o ar enquanto dorme. Tanto o índice de qualidade do ar como a luz na IU podem ser diminuídos ou desligados para evitar qualquer perturbação com a luz.
Críticas
(1)A partir do ar que passou através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão do tamanho da divisão de 48 m³ pela CADR de 300 m³/h (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Testado pela Airmid Healthgroup Ltd. Numa câmara de 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1); redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem ajudar à proteção geral (EPA americana).
(3)A partir do ar que passa através do filtro. Testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1
(4)A partir do ar que passa através do filtro, testado com pó de pólen de vidoeiro em material filtrante de acordo com a norma SOP 350.003 do instituto austríaco OFI
(5) Os purificadores de ar da Philips têm uma taxa de purificação do ar e uma eficiência energética mais elevadas com um filtro NanoProtect HEPA do que com um filtro HEPA H13, testado para GB/T 18801
(6) Testado com aerossol de NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1, a partir do ar que passa através do filtro. O coronavírus tem um tamanho aproximado de 0,08-0,22 mícrones (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5.ª Ed.), Academic Press, 2017, Cap. 24, pág. 435-461).
(7)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus humano (HCoV-229E), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(8)A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.
(9)A disponibilidade da Alexa e do Google Home depende da sua localização.
(10) Do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCl por um laboratório externo
(11) Poupanças baseadas na vida útil dos filtros e nos preços anunciados, de acordo com websites ou retalhistas da marca, Países Baixos, 21 de junho de 2022.