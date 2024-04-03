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Descontinuado
Respire a diferença
A tecnologia VitaShield IPS consegue remover naturalmente partículas ultrafinas de até 0,02 µm e 99,97% dos alergénios comuns do ar com eficácia a longo prazo. A tecnologia AeraSense dá-lhe tranquilidade ao apresentar a qualidade do ar em recintos fechados em tempo real.
Tamanho da divisão: até 95 m²
Remove UFP tão pequenas quanto 0,02 um
Modo alergénio especial
Pólen CADR*: 393
O filtro NanoProtect HEPA e AC de espessura extra foi desenvolvido para um eficiência de purificação e vida útil superiores contra partículas em suspensão.
O modo alergénio especialmente desenvolvido é muito eficaz na eliminação de alergénios comuns do ar. Quando o purificador deteta a menor alteração na qualidade do ar, melhora o seu desempenho de limpeza para eliminar os alergénios no ar.
A tecnologia Vitashield IPS, com design aerodinâmico, e o filtro NanoProtect HEPA com espessura extra, têm uma taxa de purificação do ar até 393 m³/hora, que pode ser aplicada em divisões com dimensão até 95 m². Elimina eficazmente partículas UFP tão pequenas quanto 0,02 μm* (mais de 100 vezes mais pequenas do que as PM 2,5). Elimina 99,97%* dos alérgenos comuns do ar, 99,9% das bactérias e alguns vírus, como o H1N1*. Proporciona também proteção garantida contra gases nocivos, como formaldeído, tolueno e TVOC.
4.5
de 5
230
Críticas
93%
recomendam este produto
tamaramilana
03/04/2024
España
el producto es una maravilla
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) es una pasada lo recomiendo al 100% si necesitas un purificdor de aire este es el mejor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Purificador de aire serie 3000i AC3259/10
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MarioBCN
24/06/2021
España
IMPRESCINDIBLE EN TODAS CASAS
Hemos decidido comprar este purificador para habitación de nuestro hijo pequeño, es un aparato estupendo, y funciona perfectamente. No nos imaginamos no tenerlo en casa.
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Fer85
27/03/2020
España
Comprador verificado
Es el mejor purificador de aire que he encontrado!
Emite unos niveles muy bajos de EMF (radiación electromagnética), algo muy importante y que ninguna otra marca de purificadores de aire aporta a sus purificadores (para ahorrar sus costes en el tipo de motor), y filtra el aire de toda la casa de manera realmente muy eficaz!
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CADR de fumo: testado por terceiros em conformidade com a norma AHAM
20 nanómetros: testado pelo IUTA. De acordo com o relatório de avaliação do risco microbiológico de 2008 (2008 Microbiological Risk Assessment Report) da Organização Mundial da Saúde (OMS), os vírus da gripe aviária e da gripe humana, a Legionella, os vírus da Hepatite são maiores do que 20 nanómetros (0,00002 mm).
Elimina 99,97% das partículas: testado em 2015 por laboratório independente