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Descontinuado

Purificador de ar

AC3256/10

4.5

| (230) Críticas | 93% recomendam este produto

Respire a diferença

A tecnologia VitaShield IPS consegue remover naturalmente partículas ultrafinas de até 0,02 µm e 99,97% dos alergénios comuns do ar com eficácia a longo prazo. A tecnologia AeraSense dá-lhe tranquilidade ao apresentar a qualidade do ar em recintos fechados em tempo real.

Ver todos os benefícios

com as tecnologias VitaShield IPS e AeraSense

Respire a diferença

  • Tamanho da divisão: até 95 m²

  • Remove UFP tão pequenas quanto 0,02 um

  • Modo alergénio especial

  • Pólen CADR*: 393

O filtro NanoProtect avançado proporciona uma proteção completa

O filtro NanoProtect avançado proporciona uma proteção completa

O filtro NanoProtect HEPA e AC de espessura extra foi desenvolvido para um eficiência de purificação e vida útil superiores contra partículas em suspensão.

O modo automático AL especial é mais eficaz na eliminação de alergénios

O modo automático AL especial é mais eficaz na eliminação de alergénios

O modo alergénio especialmente desenvolvido é muito eficaz na eliminação de alergénios comuns do ar. Quando o purificador deteta a menor alteração na qualidade do ar, melhora o seu desempenho de limpeza para eliminar os alergénios no ar.

Purificação superior que pode ser aplicada a uma divisão com um máx. de 95 m²

Purificação superior que pode ser aplicada a uma divisão com um máx. de 95 m²

A tecnologia Vitashield IPS, com design aerodinâmico, e o filtro NanoProtect HEPA com espessura extra, têm uma taxa de purificação do ar até 393 m³/hora, que pode ser aplicada em divisões com dimensão até 95 m². Elimina eficazmente partículas UFP tão pequenas quanto 0,02 μm* (mais de 100 vezes mais pequenas do que as PM 2,5). Elimina 99,97%* dos alérgenos comuns do ar, 99,9% das bactérias e alguns vírus, como o H1N1*. Proporciona também proteção garantida contra gases nocivos, como formaldeído, tolueno e TVOC.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

230

Críticas

93%

recomendam este produto

03/04/2024

España

España

el producto es una maravilla

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) es una pasada lo recomiendo al 100% si necesitas un purificdor de aire este es el mejor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Purificador de aire serie 3000i AC3259/10

Sim, recomendo este produto

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24/06/2021

España

España

IMPRESCINDIBLE EN TODAS CASAS

Hemos decidido comprar este purificador para habitación de nuestro hijo pequeño, es un aparato estupendo, y funciona perfectamente. No nos imaginamos no tenerlo en casa.

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27/03/2020

España

España

Comprador verificado

Es el mejor purificador de aire que he encontrado!

Emite unos niveles muy bajos de EMF (radiación electromagnética), algo muy importante y que ninguna otra marca de purificadores de aire aporta a sus purificadores (para ahorrar sus costes en el tipo de motor), y filtra el aire de toda la casa de manera realmente muy eficaz!

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Avisos legais

  1. CADR de fumo: testado por terceiros em conformidade com a norma AHAM

  2. 20 nanómetros: testado pelo IUTA. De acordo com o relatório de avaliação do risco microbiológico de 2008 (2008 Microbiological Risk Assessment Report) da Organização Mundial da Saúde (OMS), os vírus da gripe aviária e da gripe humana, a Legionella, os vírus da Hepatite são maiores do que 20 nanómetros (0,00002 mm).

  3. Elimina 99,97% das partículas: testado em 2015 por laboratório independente