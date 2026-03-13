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Manuais e documentação

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10 - English (US)

  • PDF ficheiro, 17.8 MB
  • 13 March 2026

A tecnologia VitaShield IPS consegue remover naturalmente partículas ultrafinas de até 0,02 µm e 99,97% dos alergénios comuns do ar com eficácia a longo prazo. A tecnologia AeraSense dá-lhe tranquilidade ao apresentar a qualidade do ar em recintos fechados em tempo real.

  • PDF ficheiro
  • 23 June 2026

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