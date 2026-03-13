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Descontinuado
Assistência
AC3256/10
Descontinuado
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10 - English (US)
A tecnologia VitaShield IPS consegue remover naturalmente partículas ultrafinas de até 0,02 µm e 99,97% dos alergénios comuns do ar com eficácia a longo prazo. A tecnologia AeraSense dá-lhe tranquilidade ao apresentar a qualidade do ar em recintos fechados em tempo real.
Qual o significado das luzes do indicador PM2.5 no meu purificador de ar Philips?
Qual o significado dos indicadores ou códigos de erro no meu purificador de ar Philips?
Que filtros devo utilizar no meu purificador de ar Philips?
Devo efetuar uma reposição no meu humidificador ou purificador de ar Philips após a substituição ou limpeza de um filtro?
Posso limpar os filtros e pré-filtro do meu purificador de ar Philips?
Existe uma luz constante ou intermitente no meu purificador de ar Philips
O purificador de ar Philips faz demasiado ruído
O purificador de ar Philips produz um odor mau ou desagradável
O meu purificador de ar Philips não melhora a qualidade do ar
O purificador de ar Philips faz um ruído estranho
A indicação de substituição do filtro do meu purificador do ar Philips permanece acesa