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Descontinuado
ADR61BLX1
O seu guardião pessoal de segurança na estrada
Desfrute de uma condução supervisionada, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de acontecimentos inesperados. Confie nas funções automáticas inteligentes e no excelente desempenho de vídeo para lhe fornecer provas claras quando estas forem necessárias.
Full HD de 1080p
Deteção de colisão
Alerta de Fadiga do Condutor
Assim que ligar o seu veículo, a câmara para automóvel começa a funcionar automaticamente.
No caso de uma colisão, uma gravação de emergência é guardada automaticamente para proteger as provas e evitar gravações sobre esta.
O índice de fadiga indica a evolução da fadiga de um condutor e apresentará uma mensagem de aviso visual e acústica quando for recomendável que o condutor descanse.
2.5
de 5
2
Críticas
Colon
07/09/2016
United Kingdom
Good value
As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
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Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Starlance
20/02/2019
United Kingdom
Faulty and not fit for purpose!
This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!
Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
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