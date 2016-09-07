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Descontinuado

ADR610Câmara de vídeo para automóvel

ADR61BLX1

2.5

| (2) Críticas

O seu guardião pessoal de segurança na estrada

Desfrute de uma condução supervisionada, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de acontecimentos inesperados. Confie nas funções automáticas inteligentes e no excelente desempenho de vídeo para lhe fornecer provas claras quando estas forem necessárias.

Ver todos os benefícios

com detecção de colisão e alerta de fadiga

O seu guardião pessoal de segurança na estrada

  • Full HD de 1080p

  • Deteção de colisão

  • Alerta de Fadiga do Condutor

Gravação automática quando liga o seu veículo

Gravação automática quando liga o seu veículo

Assim que ligar o seu veículo, a câmara para automóvel começa a funcionar automaticamente.

Detecção de colisão e gravação de emergência automática

Detecção de colisão e gravação de emergência automática

No caso de uma colisão, uma gravação de emergência é guardada automaticamente para proteger as provas e evitar gravações sobre esta.

Alerta de Fadiga do Condutor

Alerta de Fadiga do Condutor

O índice de fadiga indica a evolução da fadiga de um condutor e apresentará uma mensagem de aviso visual e acústica quando for recomendável que o condutor descanse.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

07/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good value

As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Faulty and not fit for purpose!

This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!

Esta avaliação foi feita para ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

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