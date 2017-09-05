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Descontinuado

ADR810Câmara de vídeo para automóvel

ADR81BLX1

3.7

| (7) Críticas

O seu guardião pessoal de segurança na estrada

Desfrute de tranquilidade enquanto conduz, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de acontecimentos inesperados. Sinta-se acompanhado graças às funções de segurança automáticas; detecção de colisão, gravação fácil de emergência e alerta de fadiga.

Ver todos os benefícios

com detecção de colisão e gravação fácil de emergência

O seu guardião pessoal de segurança na estrada

  • Full HD de 1080p

  • Deteção de colisão

  • Alerta de Fadiga do Condutor

  • Gravação fácil de emergência

Gravação automática quando liga o seu veículo

Gravação automática quando liga o seu veículo

Assim que ligar o seu veículo, a câmara para automóvel começa a funcionar automaticamente.

Detecção de colisão e gravação de emergência automática

Detecção de colisão e gravação de emergência automática

No caso de uma colisão, uma gravação de emergência é guardada automaticamente para proteger as provas e evitar gravações sobre esta.

Alerta de Fadiga do Condutor

Alerta de Fadiga do Condutor

O índice de fadiga indica a evolução da fadiga de um condutor e apresentará uma mensagem de aviso visual e acústica quando for recomendável que o condutor descanse.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

7

Críticas

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Sim, recomendo este produto

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22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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