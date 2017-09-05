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Descontinuado
ADR81BLX1
O seu guardião pessoal de segurança na estrada
Desfrute de tranquilidade enquanto conduz, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de acontecimentos inesperados. Sinta-se acompanhado graças às funções de segurança automáticas; detecção de colisão, gravação fácil de emergência e alerta de fadiga.
Full HD de 1080p
Deteção de colisão
Alerta de Fadiga do Condutor
Gravação fácil de emergência
Assim que ligar o seu veículo, a câmara para automóvel começa a funcionar automaticamente.
No caso de uma colisão, uma gravação de emergência é guardada automaticamente para proteger as provas e evitar gravações sobre esta.
O índice de fadiga indica a evolução da fadiga de um condutor e apresentará uma mensagem de aviso visual e acústica quando for recomendável que o condutor descanse.
3.7
de 5
7
Críticas
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
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Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
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