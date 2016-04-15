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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Totalmente portát.
Pode desfrutar de um som alto e de boa qualidade para onde quer que vá com este rádio de tamanho de bolso MW/FM da Philips.
FM/MW, sintonização analógica
Altifalante integrado
Tomada dos auscultadores
Funciona a pilhas
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
0
Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1500 Radio portátil
Sim, recomendo este produto
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