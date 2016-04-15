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Descontinuado

Rádio portátil

AE1500/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Totalmente portát.

Pode desfrutar de um som alto e de boa qualidade para onde quer que vá com este rádio de tamanho de bolso MW/FM da Philips.

Ver todos os benefícios

Totalmente portát.

  • FM/MW, sintonização analógica

  • Altifalante integrado

  • Tomada dos auscultadores

  • Funciona a pilhas

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Botão de controlo único para volume e para ligar/desligar

0

Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.

Especificações técnicas

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Críticas

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recomendam este produto

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15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1500 Radio portátil

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Esta avaliação foi feita para AE1500 Radio portátil

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