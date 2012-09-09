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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ1003/12

3

| (53) Críticas

Desperte

Um elegante visor espelhado e uma caixa em alumínio tornam este produto no companheiro de cabeceira ideal. Para um prazer musical puro, este também inclui rádio FM incorporado para serviço de despertar e um prático cabo para aceder ao seu sistema de música portátil.

Ver todos os benefícios

ao som da sua estação de rádio favorita

Desperte

  • Visor espelhado

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

  • Energia de reserva para hora e alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

53

Críticas

09/09/2012

España

España

Excelente diseño y muy sencillo de manejar.

Está repleto de funcionalidades y a la vez es muy sencillo de configurar. Es muy exacto, incluso tras repetidos cortes de luz. La estética está muy conseguida.

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Esta avaliação foi feita para AJ1003 Radio reloj con sintonización digital

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06/03/2018

France

France

Très satisfait!

Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.

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Esta avaliação foi feita para AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique

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16/10/2011

France

France

qualité et design sont au rendez-vous

très pratique avec ses 2 alarmes, la possibilité d'éteindre l'affichage, le volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur font de ce radio réveil un produit au top.

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