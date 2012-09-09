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Descontinuado
AJ1003/12
Desperte
Um elegante visor espelhado e uma caixa em alumínio tornam este produto no companheiro de cabeceira ideal. Para um prazer musical puro, este também inclui rádio FM incorporado para serviço de despertar e um prático cabo para aceder ao seu sistema de música portátil.
Visor espelhado
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
3.0
de 5
53
Críticas
rcaro
09/09/2012
España
Excelente diseño y muy sencillo de manejar.
Está repleto de funcionalidades y a la vez es muy sencillo de configurar. Es muy exacto, incluso tras repetidos cortes de luz. La estética está muy conseguida.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ1003 Radio reloj con sintonización digital
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Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
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Esta avaliação foi feita para AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
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franz60
16/10/2011
France
qualité et design sont au rendez-vous
très pratique avec ses 2 alarmes, la possibilité d'éteindre l'affichage, le volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur font de ce radio réveil un produit au top.
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