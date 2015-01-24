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Descontinuado

Despertador

AJ110/12

3.8

| (6) Críticas

Despertador compacto

O despertador compacto da Philips dispõe de uma fácil definição da hora, do alarme e da data com uma retroiluminação do LCD que se desliga automaticamente. Alimentado por apenas uma pilha AA, este despertador é ideal para viagens. A repetição do alarme deixa-o dormir durante mais cinco minutos.

Ver todos os benefícios

Despertador compacto

Tamanho prático para um fácil transporte para o emprego ou em viagens

Este prático despertador oferece horas certas e funções de alarme num formato compacto. É suficientemente pequeno para ser colocado em qualquer do local da casa ou no escritório ou pode levá-lo consigo em todas as suas viagens.

Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Definição simples do alarme e da hora

A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que provavelmente nem será necessário consultar o Manual de início rápido ou o manual do utilizador. Basta observar os botões do rádio relógio para definir a hora e o alarme.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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3.8

de 5

6

Críticas

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker

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24/01/2015

Nederland

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Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

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21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

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