Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Descontinuado
AJ110/12
Despertador compacto
O despertador compacto da Philips dispõe de uma fácil definição da hora, do alarme e da data com uma retroiluminação do LCD que se desliga automaticamente. Alimentado por apenas uma pilha AA, este despertador é ideal para viagens. A repetição do alarme deixa-o dormir durante mais cinco minutos.
Este prático despertador oferece horas certas e funções de alarme num formato compacto. É suficientemente pequeno para ser colocado em qualquer do local da casa ou no escritório ou pode levá-lo consigo em todas as suas viagens.
O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.
A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que provavelmente nem será necessário consultar o Manual de início rápido ou o manual do utilizador. Basta observar os botões do rádio relógio para definir a hora e o alarme.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.8
de 5
6
Críticas
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ110 Wekker