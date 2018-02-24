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Descontinuado

Rádio relógio

AJ2000/12

2.7

| (59) Críticas

Acorde

Acorde com a sua estação de rádio preferida ou com os tons de alarme favoritos. Este elegante rádio relógio AJ2000 da Philips com visor espelhado permite-lhe predefinir dois alarmes com horas diferentes para si e para o seu parceiro. Acorde todos os dias delicadamente com um sorriso.

Ver todos os benefícios

ao som da sua estação de rádio favorita

Acorde

  • Visor espelhado

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.7

de 5

59

Críticas

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ2000 Clock Radio

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24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

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17/04/2023

France

France

Comprador verificado

Très beau design

Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation

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Esta avaliação foi feita para AJ2000 Radio-réveil

Data de utilização 2023-03-17

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2023-03-17

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