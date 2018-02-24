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Descontinuado
AJ2000/12
Acorde
Acorde com a sua estação de rádio preferida ou com os tons de alarme favoritos. Este elegante rádio relógio AJ2000 da Philips com visor espelhado permite-lhe predefinir dois alarmes com horas diferentes para si e para o seu parceiro. Acorde todos os dias delicadamente com um sorriso.
Visor espelhado
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.
2.7
de 5
59
Críticas
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
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Esta avaliação foi feita para AJ2000 Clock Radio
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jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
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Papou1
17/04/2023
France
Comprador verificado
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
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Esta avaliação foi feita para AJ2000 Radio-réveil
Data de utilização 2023-03-17
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Data de utilização 2023-03-17