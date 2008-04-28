Reproduza e carregue o seu iPod em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.