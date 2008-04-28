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Descontinuado
AJ301D/12
Comece o dia à sua maneira!
Liberte a sua música portátil em casa. Coloque o seu leitor iPod ou GoGear no rádio relógio compacto da Philips com graves profundos suportados pelos 12 W RMS de potência. Desfrute de um som excelente e comece os seus dias de forma energética.
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.
Críticas