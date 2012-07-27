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Descontinuado
AJ3112/12
Comece o dia à sua maneira!
Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.
Design compacto
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.
O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.6
de 5
26
Críticas
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
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Esta avaliação foi feita para AJ3112 Clock Radio
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bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
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reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
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