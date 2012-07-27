ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Rádio relógio

AJ3112/12

3.6

| (26) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Comece o dia à sua maneira!

  • Design compacto

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Visor grande para uma visualização fácil

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

26

Críticas

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Klokradio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3112 Klokradio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis