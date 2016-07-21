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Descontinuado
AJ3116/12
Comece o dia à sua maneira!
Este rádio relógio da Philips, moderno e elegante, acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período selecionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia
2.6
de 5
16
Críticas
JavierDG
21/07/2016
España
Comprador verificado
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
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Esta avaliação foi feita para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
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doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
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Esta avaliação foi feita para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
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gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
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Esta avaliação foi feita para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
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