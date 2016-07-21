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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ3116/12

2.6

| (16) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Este rádio relógio da Philips, moderno e elegante, acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Comece o dia à sua maneira!

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

  • Energia de reserva para hora e alarme

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período selecionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.6

de 5

16

Críticas

21/07/2016

España

España

Comprador verificado

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

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30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

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Esta avaliação foi feita para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

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02/01/2018

France

France

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

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Esta avaliação foi feita para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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