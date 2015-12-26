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Descontinuado
Acordar facilmente
Deixe os seus filhos acordarem com a voz ou som preferido dela com o rádio relógio Philips AJ3138/12. Anéis e botões substituíveis dão um toque pessoal enquanto o despertador para sestas lhe permite programar o relógio sem ter de alterar as definições do alarme.
Alarme gravável
Despertador para sestas
Anéis e botões coloridos
Alimentação a bateria ou CA
Numerosos estudos demonstraram que uma sesta durante o dia é benéfica para a saúde. O despertador para sestas ajuda-o a criar este hábito saudável, permitindo-lhe dormir uma sesta sem se preocupar em não acordar e sem ter de alterar sempre o alarme. Basta premir um botão para desfrutar de uma sesta saudável de 15 minutos a duas horas antes de voltar ao seu dia atarefado. O despertador para sestas irá efectuar automaticamente a contagem decrescente até zero e será emitido um sinal sonoro à hora predefinida para o acordar.
Para evitar acordar tarde, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição de alarme regulável. Se o despertador tocar e desejar continuar a dormir durante mais um pouco, basta premir uma vez o botão Repetir alarme e voltar a dormir. Cinco minutos mais tarde, o despertador voltará a tocar. Se desejar continuar a dormir, prima duas vezes o botão Intervalo de repetição para dormir mais 10 minutos ou três vezes para dormir mais 15 minutos.
Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o fornecimento directo de corrente e desfrute de uma óptima comodidade e flexibilidade. Quando não há uma tomada eléctrica disponível ou quando não quer fios inestéticos espalhados, pode simplesmente operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de uma fonte de energia contínua e estável, ligue o aparelho directamente a uma tomada eléctrica. Agora pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de audição onde desejar.
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4.0
de 5
25
Críticas
83%
recomendam este produto
Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3138 Clock Radio
Sim, recomendo este produto
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begood
15/07/2012
France
Une prise en main des plus simples !
Un très bon rapport qualité prix ! Une prise en main très simple et un design original !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3138 Radio-réveil
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Plaf
17/04/2011
France
Radio réveil Philipis
Très bon produit que je recommande, très ludique et fonctionnel. Le seul bémol c'est de pouvoir gérer que 2 plages horaire de réveil, j'aurais souhaité pouvoir gérer une heure d'alarme spécifique chaque jour mais apparement ce type de fontion n'est ps encore à disposition sur le marché et c'est bien dommage... Mais néanmoins ce produit me donne entière satisfaction.
Sim, recomendo este produto
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