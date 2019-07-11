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Descontinuado

Rádio relógio

AJ3226/12

2.8

| (16) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Este elegante rádio relógio da Philips com alarme duplo ajuda-o a começar o dia com a sua estação de rádio favorita ou com um alarme suave. Um prático cabo permite também ligar e reproduzir o seu sistema de música portátil na sua cabeceira.

Ver todos os benefícios

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Comece o dia à sua maneira!

  • FM/MW, sintonização analógica

  • Alarme duplo

  • Energia de reserva para hora e alarme

  • Cabo de entrada de áudio incorporado

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

16

Críticas

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Klokradio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Klokradio

16/10/2011

France

France

Bien!

Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil

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