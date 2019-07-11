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Descontinuado
AJ3226/12
Comece o dia à sua maneira!
Este elegante rádio relógio da Philips com alarme duplo ajuda-o a começar o dia com a sua estação de rádio favorita ou com um alarme suave. Um prático cabo permite também ligar e reproduzir o seu sistema de música portátil na sua cabeceira.
FM/MW, sintonização analógica
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Cabo de entrada de áudio incorporado
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.
O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
2.8
de 5
16
Críticas
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Klokradio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Klokradio
kelkel01
16/10/2011
France
Bien!
Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3226 Radio-réveil