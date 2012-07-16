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Descontinuado

Rádio relógio para iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Críticas

Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone

Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega os modelos mais recentes de iPod/iPhone, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 2 W

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.3

de 5

58

Críticas

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

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Esta avaliação foi feita para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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15/07/2012

France

France

produit de bonne qualité

je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix

Esta avaliação foi feita para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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