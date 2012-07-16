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Descontinuado
AJ3270D/12
Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone
Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega os modelos mais recentes de iPod/iPhone, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
2 W
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
2.3
de 5
58
Críticas
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
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jacomotovo
15/07/2012
France
produit de bonne qualité
je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix
Esta avaliação foi feita para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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