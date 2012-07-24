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Descontinuado
AJ3500/12
Rádio relógio com visor grande
Torne as manhãs mais luminosas com um ecrã LED grande com indicação da hora. Este relógio define a hora automaticamente quando está ligado e tem uma pilha de reserva para garantir que o alarme toca, mesmo quando o rádio está sem alimentação. Escolha se deseja acordar ao som de um sinal sonoro ou de uma estação de rádio.
Visor grande
FM/MW, sintonização analógica
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.
3.8
de 5
21
Críticas
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio
Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio