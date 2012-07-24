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Descontinuado

Rádio relógio

AJ3500/12

3.8

| (21) Críticas

Rádio relógio com visor grande

Torne as manhãs mais luminosas com um ecrã LED grande com indicação da hora. Este relógio define a hora automaticamente quando está ligado e tem uma pilha de reserva para garantir que o alarme toca, mesmo quando o rádio está sem alimentação. Escolha se deseja acordar ao som de um sinal sonoro ou de uma estação de rádio.

Ver todos os benefícios

Rádio relógio com visor grande

  • Visor grande

  • FM/MW, sintonização analógica

  • Alarme duplo

  • Energia de reserva para hora e alarme

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Visor grande para uma visualização fácil

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

21

Críticas

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3500 Clock Radio

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