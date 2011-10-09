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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ3916/12

3.3

| (4) Críticas

Comece o dia com uma canção do seu CD preferido

Dê um significado especial ao seu quotidiano com sons inspiradores. O rádio relógio da Philips ajuda-o a adormecer ao som de música relaxante pré-carregada e a acordar com o seu CD favorito ou com sons da natureza. Os altifalantes estéreo de grande ângulo garantem um começo de dia brilhante.

Ver todos os benefícios

ou sons naturais pré-carregados

Comece o dia com uma canção do seu CD preferido

  • CD

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, ao passo que os discos CD-RW podem ser gravados várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Acorde com sons da natureza, CD, rádio ou aviso sonoro

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

4

Críticas

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3916 Clock Radio

25/06/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Pontos positivos

Goedkoop en effectief

Pontos negativos

Simpel

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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Data de utilização 2019-05-25

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Data de utilização 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Digitaler Radiowecker

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