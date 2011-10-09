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Descontinuado
AJ3916/12
Comece o dia com uma canção do seu CD preferido
Dê um significado especial ao seu quotidiano com sons inspiradores. O rádio relógio da Philips ajuda-o a adormecer ao som de música relaxante pré-carregada e a acordar com o seu CD favorito ou com sons da natureza. Os altifalantes estéreo de grande ângulo garantem um começo de dia brilhante.
CD
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, ao passo que os discos CD-RW podem ser gravados várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
3.3
de 5
4
Críticas
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3916 Clock Radio
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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Clock Radio
Hovie
25/06/2020
Nederland
Comprador verificado
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Pontos positivos
Goedkoop en effectief
Pontos negativos
Simpel
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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Data de utilização 2019-05-25
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Data de utilização 2019-05-25
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
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Esta avaliação foi feita para AJ3916 Digitaler Radiowecker
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