Comece o dia com uma canção do seu CD preferido

Dê um significado especial ao seu quotidiano com sons inspiradores. O rádio relógio da Philips ajuda-o a adormecer ao som de música relaxante pré-carregada e a acordar com o seu CD favorito ou com sons da natureza. Os altifalantes estéreo de grande ângulo garantem um começo de dia brilhante.