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Descontinuado
AJ5030/12
Acordar e ver as horas
Desfrute da comodidade das horas reflectidas em qualquer superfície que desejar. Foque a imagem ou inverta-a para esta ser sempre clara e legível na parede ou no tecto. Este relógio também define automaticamente a hora e permite a utilização de uma melodia, o rádio ou um sinal sonoro como alarme.
Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Tenha tudo ao seu gosto com um relógio que projecta a hora em qualquer local que desejar, graças a um tubo de projecção com um ângulo projector flexível. O tubo pode ser ajustado na horizontal ou vertical, com controlos de ajuste fino, para que possa obter a imagem das horas exactamente onde desejar - na parede, no tecto ou em mobiliário. Permite-lhe ver as horas sem ter de virar a cabeça e a aparência é fabulosa.
Obtenha imagens projectadas da hora sempre nítidas com um controlo de focagem fácil de utilizar. Pode ajustar o controlo de focagem para manter um alcance da imagem projectada nítida de 1 a 2,5 m. Desfrute de imagens projectadas nítidas e focadas e veja sempre as horas claramente.
Este rádio relógio projecta as horas na parede ou no tecto para uma visualização cómoda. Com a funcionalidade do controlo de inversão, pode rodar de imediato as horas projectadas a 180 graus para uma visualização mais fácil de qualquer ponto da divisão.
3.3
de 5
39
Críticas
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5030 Clock Radio
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FireCold
02/01/2020
France
Super réveil
Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.
Pontos positivos
La projection se règle en fonction de la vue
Pontos negativos
Aucun
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5030 Radio-réveil
Data de utilização 2018-01-02
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-01-02
soaz37
17/10/2011
France
tres bon produit
tres bon produit facile d' utilisation avec un design sympa
Sim, recomendo este produto
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