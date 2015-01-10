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Descontinuado

Rádio relógio

AJ5030/12

3.3

| (39) Críticas

Acordar e ver as horas

Desfrute da comodidade das horas reflectidas em qualquer superfície que desejar. Foque a imagem ou inverta-a para esta ser sempre clara e legível na parede ou no tecto. Este relógio também define automaticamente a hora e permite a utilização de uma melodia, o rádio ou um sinal sonoro como alarme.

Ver todos os benefícios

com uma projecção das horas

Acordar e ver as horas

  • Projecção da hora

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

  • Energia de reserva para hora e alarme

Ângulo de projecção flexível para fácil visualização em qualquer lugar

Tenha tudo ao seu gosto com um relógio que projecta a hora em qualquer local que desejar, graças a um tubo de projecção com um ângulo projector flexível. O tubo pode ser ajustado na horizontal ou vertical, com controlos de ajuste fino, para que possa obter a imagem das horas exactamente onde desejar - na parede, no tecto ou em mobiliário. Permite-lhe ver as horas sem ter de virar a cabeça e a aparência é fabulosa.

Foco ajustável para projecção da hora mais nítida

Obtenha imagens projectadas da hora sempre nítidas com um controlo de focagem fácil de utilizar. Pode ajustar o controlo de focagem para manter um alcance da imagem projectada nítida de 1 a 2,5 m. Desfrute de imagens projectadas nítidas e focadas e veja sempre as horas claramente.

Controlo de inversão para inverter a imagem projectada

Este rádio relógio projecta as horas na parede ou no tecto para uma visualização cómoda. Com a funcionalidade do controlo de inversão, pode rodar de imediato as horas projectadas a 180 graus para uma visualização mais fácil de qualquer ponto da divisão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

39

Críticas

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5030 Clock Radio

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02/01/2020

France

France

Super réveil

Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.

Pontos positivos

La projection se règle en fonction de la vue

Pontos negativos

Aucun

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5030 Radio-réveil

Data de utilização 2018-01-02

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-01-02

17/10/2011

France

France

tres bon produit

tres bon produit facile d' utilisation avec un design sympa

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