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Descontinuado

Rádio relógio com alarme para iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Críticas

Acorde com a sua música favorita

Desperte com este rádio relógio e estação de base Philips AJ5300D/12. A aplicação Philips gratuita proporciona-lhe melhores experiências de rádio e de despertar, enquanto a potência de saída RMS de 4 W proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar qualquer iPod ou iPhone na base.

Ver todos os benefícios

a partir do iPod/iPhone e do rádio

Acorde com a sua música favorita

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 4 W

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.1

de 5

29

Críticas

19/03/2013

España

España

es un producto de gran calidad y bonito diseño

ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Esta avaliação foi feita para AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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25/09/2013

France

France

très bon produit !!

j'ai aimé la symcro de l'heure avec mon iphone. et le double réveille. je suis très content de mon achat !!

Sim, recomendo este produto

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