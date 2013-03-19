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Descontinuado
AJ5300D/12
Acorde com a sua música favorita
Desperte com este rádio relógio e estação de base Philips AJ5300D/12. A aplicação Philips gratuita proporciona-lhe melhores experiências de rádio e de despertar, enquanto a potência de saída RMS de 4 W proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar qualquer iPod ou iPhone na base.
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.
A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
3.1
de 5
29
Críticas
indiyoli
19/03/2013
España
es un producto de gran calidad y bonito diseño
ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
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steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Esta avaliação foi feita para AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
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isar
25/09/2013
France
très bon produit !!
j'ai aimé la symcro de l'heure avec mon iphone. et le double réveille. je suis très content de mon achat !!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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