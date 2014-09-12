ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Rádio relógio com alarme para iPod/iPhone

AJ5305D/12

2.1

| (34) Críticas

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Comece o seu dia com o rádio relógio e estação de base da Philips. A aplicação gratuita da Philips proporciona-lhe melhores experiências de despertar e de rádio, enquanto a potência RMS de 4 W do aparelho proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar um iPod/iPhone na base, mesmo com a capa colocada.

Ver todos os benefícios

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 4 W

Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio

Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio

Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.

Potência de saída total de 4 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.1

de 5

34

Críticas

12/09/2014

Deutschland

Deutschland

Es ist soooo ein Klasse gerät!!!

Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

20/05/2014

Deutschland

Deutschland

Ein super Gerät!!

Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

10/01/2014

Nederland

Nederland

Voorlopige beoordeling

Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis