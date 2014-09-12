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Descontinuado
AJ5305D/12
Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone
Comece o seu dia com o rádio relógio e estação de base da Philips. A aplicação gratuita da Philips proporciona-lhe melhores experiências de despertar e de rádio, enquanto a potência RMS de 4 W do aparelho proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar um iPod/iPhone na base, mesmo com a capa colocada.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W
Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
2.1
de 5
34
Críticas
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone