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Descontinuado
AJ7000/12
Comece o dia à sua maneira!
Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM/MW incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.
FM, sintonização digital
20 posições de programação
Alarme duplo
Ligar e acertar
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
O tempo de reprodução do rádio da Philips pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Este efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou uma estação de rádio à sua escolha antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 2 horas) e escolher um CD ou uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu CD ou programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.6
de 5
37
Críticas
Terenas
25/01/2012
France
Superbe
Les fonctions de changement d'intensité de l'affichage sont très appréciables. L'horloge type analogique est très sympathique. Les fonctions réveil et radio sont de bonne qualité. A recommander sans hésiter
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Esta avaliação foi feita para AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique
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mystic
03/01/2012
France
Radia Réveil très satisfaisant
J'ai offert ce radia réveil à mon conjoint. Cadeau réussi ! Très simple d'utilisation. Double programmation. Qualité du son. Très beau design.
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princecharmant
28/09/2011
France
Très bon appreil avec un super design
Super design, fonctionnalités excellentes. Très pratique le bouton pour le changement d'heure été/hiver. Réglages en général très pratique avec la molette. Les 2 alarmes peuvent être soit avec la radio ou soit avec le buzzer, ce qui est rare, en principe c'est radio pour al1 et buzz pour al2. A recommander vivement.
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