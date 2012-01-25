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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ7000/12

3.6

| (37) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM/MW incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

acorde ao som da sua estação de rádio favorita

Comece o dia à sua maneira!

  • FM, sintonização digital

  • 20 posições de programação

  • Alarme duplo

  • Ligar e acertar

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Brilho ajustável do visor para visualização confortável

Brilho ajustável do visor para visualização confortável

O tempo de reprodução do rádio da Philips pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Este efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou uma estação de rádio à sua escolha antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 2 horas) e escolher um CD ou uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu CD ou programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.6

de 5

37

Críticas

25/01/2012

France

France

Superbe

Les fonctions de changement d'intensité de l'affichage sont très appréciables. L'horloge type analogique est très sympathique. Les fonctions réveil et radio sont de bonne qualité. A recommander sans hésiter

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Esta avaliação foi feita para AJ7000 Radio réveil avec tuner numérique

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03/01/2012

France

France

Radia Réveil très satisfaisant

J'ai offert ce radia réveil à mon conjoint. Cadeau réussi ! Très simple d'utilisation. Double programmation. Qualité du son. Très beau design.

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28/09/2011

France

France

Très bon appreil avec un super design

Super design, fonctionnalités excellentes. Très pratique le bouton pour le changement d'heure été/hiver. Réglages en général très pratique avec la molette. Les 2 alarmes peuvent être soit avec la radio ou soit avec le buzzer, ce qui est rare, en principe c'est radio pour al1 et buzz pour al2. A recommander vivement.

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