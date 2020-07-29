Je suis entièrement satisfaite de cet investissement. Les seuls très petits bémols à mes yeux sont les suivants : - parfois la température extérieure n'est pas captée, mais globalement ça marche bien - le bouton à droite est un peu trop sensible, il faut faire attention à ne pas se tromper en le tournant un peu trop fort - les trois degrés de luminosité sont mal équilibrés (énorme différence entre le degré le plus faible et le moyen, et une très petite différence entre le degré moyen et le plus élevé) => la nuit je suis obligée à mettre le degré le plus faible sinon la lumière est éblouissante, mais on ne voit alors plus très bien l'heure - il est impossible d'afficher à la fois la température intérieure et extérieure (il est possible de les alterner avec une période de 10 secondes, mais je ne trouve pas ça très pratique) - une petite fonctionnalité supplémentaire serait la bienvenue : pouvoir programmer l'alarme pour un seul jour (donc qu'elle ne sonne qu'une seule fois et pas tous les jours de la semaine par exemple, et puis se désactive) Mis à part ces petits bémols, le reste me plaît beaucoup, le réveil est très élégant, la possibilité de se réveiller avec les sons de la nature est très appréciable. En parlant de l'option réveil, je n'ai pas rencontré le problème qui a souvent été soulevé dans les avis précédents, à savoir que le volume progressif devenait insupportable rapidement : il suffit de limiter le volume du réveil au moment de son réglage, et il s'arrêtera alors à ce seuil.