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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ7010/12

3.4

| (72) Críticas

Acorde

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. O rádio incorporado e os sons da natureza permitem-lhe acordar ao som da sua fonte favorita. O sensor de temperatura apresenta a temperatura interior e exterior, a qualquer altura.

Ver todos os benefícios

ao som da natureza

Acorde

  • Temperatura interior/exterior

  • FM/MW, sintonização digital

  • Alarme duplo

  • Alarme para dias úteis/fim-de-semana

Apresentação da temperatura interior e exterior

Apresentação da temperatura interior e exterior

Informação meteorológica na ponta dos seus dedos. O rádio relógio Philips dá-lhe a maioria das temperaturas actuais disponíveis. O seu sensor de temperatura inteligente apresenta a temperatura exterior em qualquer momento.

A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

Descontraia ou adormeça com sons tranquilizantes. O rádio relógio Philips inclui várias músicas de relaxamento. Só tem de escolher entre o som da chuva, das ondas ou música de spa - entre muitos outros - para desfrutar num conforto relaxante.

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.4

de 5

72

Críticas

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

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Esta avaliação foi feita para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Data de utilização 2018-07-29

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Data de utilização 2018-07-29

06/10/2014

France

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Comprador verificado

c'est tout ce que je cherchais dans un radio-réveil

les fonctions sont parfaites, inutiles de régler le réveil à chaque fois, les 3 possibilités de réveil sont idéales le thermomètre intérieur-extérieur est très pratique la radio est correcte les différents réglage de luminosité de l'écran sont idéales le bémol est la complexité de réglage pour la prise en main mais d'une fois que les réglages sont fait plus besoin d'y toucher et il ne faut pas un BAC pro pour comprendre le mode d'emploi!!! Pour moi l'outil vaut le prix

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18/01/2013

France

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Très bon réveil

Je suis entièrement satisfaite de cet investissement. Les seuls très petits bémols à mes yeux sont les suivants : - parfois la température extérieure n'est pas captée, mais globalement ça marche bien - le bouton à droite est un peu trop sensible, il faut faire attention à ne pas se tromper en le tournant un peu trop fort - les trois degrés de luminosité sont mal équilibrés (énorme différence entre le degré le plus faible et le moyen, et une très petite différence entre le degré moyen et le plus élevé) => la nuit je suis obligée à mettre le degré le plus faible sinon la lumière est éblouissante, mais on ne voit alors plus très bien l'heure - il est impossible d'afficher à la fois la température intérieure et extérieure (il est possible de les alterner avec une période de 10 secondes, mais je ne trouve pas ça très pratique) - une petite fonctionnalité supplémentaire serait la bienvenue : pouvoir programmer l'alarme pour un seul jour (donc qu'elle ne sonne qu'une seule fois et pas tous les jours de la semaine par exemple, et puis se désactive) Mis à part ces petits bémols, le reste me plaît beaucoup, le réveil est très élégant, la possibilité de se réveiller avec les sons de la nature est très appréciable. En parlant de l'option réveil, je n'ai pas rencontré le problème qui a souvent été soulevé dans les avis précédents, à savoir que le volume progressif devenait insupportable rapidement : il suffit de limiter le volume du réveil au moment de son réglage, et il s'arrêtera alors à ce seuil.

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