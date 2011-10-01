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Descontinuado

Estação de base para iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Críticas

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Comece cada dia de forma perfeita com a sua música favorita do iPod/iPhone. Com altifalantes Bass Reflex incorporados, este sistema de base elegante fornece graves ricos e profundos e um som poderoso. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro com alarme duplo.

Ver todos os benefícios

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Telecomando completo para o sistema e iPhone/iPod

Telecomando completo para o sistema e iPhone/iPod

Com o telecomando completo Philips, pode agora percorrer facilmente centenas de canções no seu sistema de música Philips e no seu iPod/iPhone, ao premir um simples botão do telecomando. Apresentando informações listadas segundo a lista de reprodução, o álbum, o artista, o género ou faixa, a navegação é rápida e simples, mesmo em centenas de ficheiros. Permite a operação com uma mão e garante uma experiência de utilização única.

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

3

Críticas

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Esta avaliação foi feita para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

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22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Pontos positivos

mooi uiterlijk

Pontos negativos

geluid via FM te zware bas

Esta avaliação foi feita para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Data de utilização 2018-02-22

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Data de utilização 2018-02-22

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