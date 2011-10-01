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Descontinuado
AJ7040D/12
Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone
Comece cada dia de forma perfeita com a sua música favorita do iPod/iPhone. Com altifalantes Bass Reflex incorporados, este sistema de base elegante fornece graves ricos e profundos e um som poderoso. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro com alarme duplo.
O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.
Com o telecomando completo Philips, pode agora percorrer facilmente centenas de canções no seu sistema de música Philips e no seu iPod/iPhone, ao premir um simples botão do telecomando. Apresentando informações listadas segundo a lista de reprodução, o álbum, o artista, o género ou faixa, a navegação é rápida e simples, mesmo em centenas de ficheiros. Permite a operação com uma mão e garante uma experiência de utilização única.
Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.
3.3
de 5
3
Críticas
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
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sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Esta avaliação foi feita para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
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Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Pontos positivos
mooi uiterlijk
Pontos negativos
geluid via FM te zware bas
Esta avaliação foi feita para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Data de utilização 2018-02-22
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Data de utilização 2018-02-22