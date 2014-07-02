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Descontinuado

Estação de base para iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Acorde ao som de excelente música

Comece o seu dia com esta estação de base da Philips. Esta oferece um sistema de altifalantes Bass Reflex para graves potentes, saída de RMS de 20 W e uma base para iPod/iPhone com conector Lightning. Desfrute de um melhor despertar e de experiências de rádio melhoradas através da aplicação Philips gratuita.

Ver todos os benefícios

com esta estação de base para iPod/iPhone

Acorde ao som de excelente música

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 20 W, energia de reserva p/ hora/alarme

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Potência de saída total de 20 W RMS

Potência de saída total de 20 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

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Esta avaliação foi feita para AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

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07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

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19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

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