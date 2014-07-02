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Descontinuado
Acorde ao som de excelente música
Comece o seu dia com esta estação de base da Philips. Esta oferece um sistema de altifalantes Bass Reflex para graves potentes, saída de RMS de 20 W e uma base para iPod/iPhone com conector Lightning. Desfrute de um melhor despertar e de experiências de rádio melhoradas através da aplicação Philips gratuita.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
20 W, energia de reserva p/ hora/alarme
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
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Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
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Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
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