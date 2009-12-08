ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Rádio relógio

AJL305/12

2.6

| (5) Críticas

Rádio relógio elegante com correio de voz

Este companheiro inteligente do seu estilo de vida permite-lhe gravar mensagens para a sua família, tendo cada membro uma caixa de correio dedicada. O rádio relógio da Philips pode ser montado numa superfície plana ou fixo à parede e inclui relógio, rádio e apresentação de fotografias.

Ver todos os benefícios

e ecrã a cores

Rádio relógio elegante com correio de voz

Correio de voz dedicado para um máximo de 5 membros da família

Grava até 2 minutos de lembretes de voz digitais

Cinco ecrãs a cores de 3,8 cm (1,5") para fotografias em miniatura

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

5

Críticas

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Esta avaliação foi feita para AJL305 Clock Radio

Esta avaliação foi feita para AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Esta avaliação foi feita para AJL305 Radio-réveil

Esta avaliação foi feita para AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Esta avaliação foi feita para AJL305 Klokradio

Esta avaliação foi feita para AJL305 Klokradio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis