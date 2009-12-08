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Descontinuado
AJL305/12
Rádio relógio elegante com correio de voz
Este companheiro inteligente do seu estilo de vida permite-lhe gravar mensagens para a sua família, tendo cada membro uma caixa de correio dedicada. O rádio relógio da Philips pode ser montado numa superfície plana ou fixo à parede e inclui relógio, rádio e apresentação de fotografias.
2.6
de 5
5
Críticas
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Esta avaliação foi feita para AJL305 Clock Radio
Esta avaliação foi feita para AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Esta avaliação foi feita para AJL305 Radio-réveil
Esta avaliação foi feita para AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Esta avaliação foi feita para AJL305 Klokradio
Esta avaliação foi feita para AJL305 Klokradio