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Descontinuado
Purifica, refresca e aquece a sua casa em qualquer altura
O purificador de ar 3 em 1 da Philips mantém as casas saudáveis e confortáveis. Aquece-o no inverno e arrefece-o no verão, limpando continuamente o ar – remove, com o sistema de filtragem HEPA, 99,95% das partículas tão pequenas como o vírus mais pequeno de que há conhecimento.
Purifica divisões de até 42 m²
Taxa de purific. do ar (CADR) 165 m³/h
Filtros HEPA e de carbono ativo
A função de purificação é adequada para divisões com até 42 m²**. O excelente design de entrada de ar a 360° e a elevada eficiência do filtro de partículas ultrafinas oferecem um desempenho de purificação com uma taxa de purificação do ar (CADR) de até 165 m³/h*. Pode limpar eficazmente o ar de uma divisão de 20 m² em 17,5 minutos.
A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carbono ativado e pré-filtro capta 99,95% de partículas tão pequenas como 0,003 mícrones (mais pequenas do que o vírus mais pequeno de que há conhecimento***), removendo bactérias, pólen, poeiras, PM2,5, pelo dos animais de estimação, ácaros do pó, esporos do bolor, odores, gases, aerossóis e outros poluentes.
O sensor de qualidade do ar deteta partículas no ar inferiores a 2,5 µm e apresenta feedback com números e código de cores em tempo real. A barra de cores fornece uma indicação visual da qualidade do ar interior, desde azul (boa), púrpura (razoável), rosa (má) a vermelho (muito má). O ecrã em tempo real também apresenta a temperatura interior e o alerta de mudança de filtro.
4.6
de 5
196
Críticas
98%
recomendam este produto
LoL7
10/09/2022
España
Comprador verificado
Excelente
Me parece un producto muy completo, de hecho estoy tan contenta con el que le he comprado otro a mis padres. Yo que soy asmática lo noto bastante. Un acierto sin duda.
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Esta avaliação foi feita para Purificador, ventilador y calefactor 3 en 1 serie 2000 AMF220/15
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Curc_rd
28/07/2021
España
Producto combi muy completo
Llevo un mes probando el producto y realmente me gusta, es muy completo. El ventilador tiene 3 velocidades y con el giro que hace el producto, estás agusto hasta con la más baja, ademas de estar tranquila porque estás limpiando el aire de tu hogar. También tiene función calefactor que vendrá muy bien para los meses de invierno mientras purificas la estancia. Viene con mando a distancia y en la pantalla te indica la temperatura del ambiente y la calidad del aire
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Borja GA
28/06/2021
España
Buen producto
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) He recibido el purificador de aire para testarlo por parte de Philips y es un producto que me ha encantado y recomendaría 100%. La cantidad de aire que da a velocidad 1 es perfecta para trabajar y los días de verano poco calurosos, ya que tiene una suave brisa y apenas se oye el ruido que hace, incluso es ideal para dormir ya que tiene temporizador y se puede programar para que se apague solo. A velocidad 2 ya da una cantidad de aire perfecta para refrescar bastante y el ruido no es nada molesto. A velocidad 3 es bastante potente aunque aún no he tenido la necesidad de tenerlo mucho así por el tiempo que ha hecho. Tiene mando que se pega a la parte de atrás, algo muy útil para tenerlo siempre junto, y es muy cómodo para poder cambiar cualquier modo desde el sofá o la cama. Además se pueden apagar las luces y la pantalla para que no moleste mientras se ve la tv o se duerme. He probado la función de calor y empieza a salir prácticamente al instante y la potencia y ruido que hace es igual que con el ventilador, por lo que me parece muy útil para los días fríos de invierno. Debido a la época en la que estamos no he podido probar si sube la temperatura de la habitación. En la pantalla que tiene se puede ver la temperatura y la calidad del aire que está filtrando, algo que me parece muy útil para personas con problemas respiratorios. El filtro es muy fácil de quitar y cambiar, algo que se debe tener en cuenta también. Como comentaba, es un producto que recomendaría ya que la función de ventilador (y calefactor) es muy útil pero a la vez estamos filtrando el aire que respiramos, con una gran calidad en los materiales y acabados.
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CADR testada por um laboratório independente certificado, de acordo com a norma GB/T18801-2015. Após melhorias no nosso método de teste e no controlo de qualidade de produção, atualizámos os valores CADR dos nossos produtos.
Se adquirir um produto que ainda não tenha estas informações atualizadas na caixa, não se preocupe, pois o produto funciona com as especificações mais elevadas mencionadas online.
Tamanho da divisão de 42 m² calculado de acordo com a norma NRCC-5401 utilizando fumo de cigarros CADR testado de acordo com a norma GB/T18801-2015.
* Testado em 2020 pela IUTA de acordo com a norma DIN71460-1 utilizando o aerossol de NaCl.
* * Do ar que passa através do filtro; teste da taxa de redução microbiana efetuado efetuado pela Airmid Health group Ltd.; resultado após 40 minutos, com o aparelho no modo máximo, numa câmara de testes de 28,5 m³ contaminada com gripe aviária em suspensão A (H1N1).
* * Um purificador de ar, por si, só não protege contra a Covid-19, mas pode fazer parte do plano para se proteger a si e à sua família (Agência de Proteção Ambiental dos EUA).
* * * A partir do ar que passa através do filtro, testado por um laboratório independente numa câmara de 30 m³, em conformidade com a norma GB21551.3-2010 (bactéria de teste: Staphylococcus Albus 8032).
* * * * A vida útil recomendada é um cálculo teórico baseado no nível médio de partículas no exterior de 35 µg/m³, com o purificador a funcionar ao nível de velocidade mais baixo numa divisão de 39 m² durante 16 horas por dia.