(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) He recibido el purificador de aire para testarlo por parte de Philips y es un producto que me ha encantado y recomendaría 100%. La cantidad de aire que da a velocidad 1 es perfecta para trabajar y los días de verano poco calurosos, ya que tiene una suave brisa y apenas se oye el ruido que hace, incluso es ideal para dormir ya que tiene temporizador y se puede programar para que se apague solo. A velocidad 2 ya da una cantidad de aire perfecta para refrescar bastante y el ruido no es nada molesto. A velocidad 3 es bastante potente aunque aún no he tenido la necesidad de tenerlo mucho así por el tiempo que ha hecho. Tiene mando que se pega a la parte de atrás, algo muy útil para tenerlo siempre junto, y es muy cómodo para poder cambiar cualquier modo desde el sofá o la cama. Además se pueden apagar las luces y la pantalla para que no moleste mientras se ve la tv o se duerme. He probado la función de calor y empieza a salir prácticamente al instante y la potencia y ruido que hace es igual que con el ventilador, por lo que me parece muy útil para los días fríos de invierno. Debido a la época en la que estamos no he podido probar si sube la temperatura de la habitación. En la pantalla que tiene se puede ver la temperatura y la calidad del aire que está filtrando, algo que me parece muy útil para personas con problemas respiratorios. El filtro es muy fácil de quitar y cambiar, algo que se debe tener en cuenta también. Como comentaba, es un producto que recomendaría ya que la función de ventilador (y calefactor) es muy útil pero a la vez estamos filtrando el aire que respiramos, con una gran calidad en los materiales y acabados.