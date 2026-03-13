ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Série 2000 Purificador, ventoinha e aquecedor 3 em 1

Descontinuado

Assistência

Série 2000Purificador, ventoinha e aquecedor 3 em 1

AMF220/15

Série 2000 Purificador, ventoinha e aquecedor 3 em 1

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

EDC - English (US)

  • PDF ficheiro, 346 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15

  • PDF ficheiro, 4.9 MB
  • 13 March 2026

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).