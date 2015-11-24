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Descontinuado

Base com altifalante sem fios

AS130/12

4.3

| (10) Críticas | 100% recomendam este produto

Transmita a sua música e carregue o seu telefone Android

O altifalante AS130 transmite música de alta qualidade via Bluetooth e pode carregar o seu telefone Android num instante.

Ver todos os benefícios

Transmita a sua música e carregue o seu telefone Android

  • Bluetooth®

  • para Android

  • 6 W

FlexiDock de design inteligente para suportar todos os telefones Android

A versão melhorada da FlexiDock da Philips dispõe de um conector micro USB, perfeito para qualquer telefone com Android. O mecanismo de base oferece uma óptima adaptação a qualquer telefone Android, graças ao design simples e com rebordos arredondados do conector.Este proporciona uma adaptabilidade máxima. Basta deslizar o conector para a esquerda ou a direita, ou rode-o para adaptar a qualquer localização ou orientação da porta micro USB no seu telefone. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste género, atendendo às especificidades dos telefones com Android que são fornecidos por fabricantes diferentes sem uniformização da posição e da orientação para o conector micro USB.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Widget para emparelhamento Bluetooth fácil em telefones Android

Disponível para transferência a partir do Google Play, o widget Philips Bluetooth Audio Connect permite-lhe ligar e emparelhar facilmente o seu dispositivo móvel a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Toque no widget para adicionar, emparelhar e ligar-se automaticamente a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Depois do emparelhamento, também pode atribuir um novo nome e alterar os ícones. Este widget permite-lhe ter vários dispositivos de áudio da Philips, facilitando a alternância entre diferentes dispositivos Bluetooth. Basta tocar para seleccionar o dispositivo de áudio da Philips pretendido e iniciar a transmissão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

10

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

24/11/2015

España

España

Comprador verificado

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 altavoz base inalámbrico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 altavoz base inalámbrico

14/09/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Fantastica docking station

Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

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