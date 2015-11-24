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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Transmita a sua música e carregue o seu telefone Android
O altifalante AS130 transmite música de alta qualidade via Bluetooth e pode carregar o seu telefone Android num instante.
Bluetooth®
para Android
6 W
A versão melhorada da FlexiDock da Philips dispõe de um conector micro USB, perfeito para qualquer telefone com Android. O mecanismo de base oferece uma óptima adaptação a qualquer telefone Android, graças ao design simples e com rebordos arredondados do conector.Este proporciona uma adaptabilidade máxima. Basta deslizar o conector para a esquerda ou a direita, ou rode-o para adaptar a qualquer localização ou orientação da porta micro USB no seu telefone. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste género, atendendo às especificidades dos telefones com Android que são fornecidos por fabricantes diferentes sem uniformização da posição e da orientação para o conector micro USB.
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Disponível para transferência a partir do Google Play, o widget Philips Bluetooth Audio Connect permite-lhe ligar e emparelhar facilmente o seu dispositivo móvel a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Toque no widget para adicionar, emparelhar e ligar-se automaticamente a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Depois do emparelhamento, também pode atribuir um novo nome e alterar os ícones. Este widget permite-lhe ter vários dispositivos de áudio da Philips, facilitando a alternância entre diferentes dispositivos Bluetooth. Basta tocar para seleccionar o dispositivo de áudio da Philips pretendido e iniciar a transmissão.
4.3
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
jesusgonji
24/11/2015
España
Comprador verificado
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 altavoz base inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 altavoz base inalámbrico
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Comprador verificado
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock